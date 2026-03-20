Audiencias TV ayer | 'La Revuelta' lidera el access con Almodóvar, ganando a 'El hormiguero', y 'Supervivientes' se impone en el prime time

La noche televisiva del 19 de marzo dejó un reparto claro entre franjas. En el access prime time, 'La Revuelta' se impuso con la visita de Pedro Almodóvar al firmar un 13,5% de cuota de pantalla y reunir a 1.595.000 espectadores, situándose como la opción más vista de la franja. Después, la cadena mantuvo el control al registrar un 11,4% de share y 825.000 espectadores con otra entrega del programa.

En Antena 3, 'El Hormiguero' se quedó como segunda opción del access con un 12,9% de cuota y 1.594.000 espectadores, prácticamente igualando en volumen de audiencia a La 1. Ya en el prime time, 'Perdiendo el juicio' mantuvo su estabilidad con un 10,5% de share y 879.000 espectadores.

En Telecinco, la tercera gala de 'Supervivientes' volvió a liderar el prime time. El reality alcanzó un 15,9% de cuota de pantalla y congregó a 956.000 espectadores, imponiéndose al resto de ofertas de la noche.

Cuatro firmó una noche sólida con 'Horizonte'. El programa registró un 8,2% de share y 1.001.000 espectadores en el access, mientras que en el prime time alcanzó un 8,3% de cuota y 623.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.595.000 (13,5%)

La revuelta: 825.000 (11,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.594.000 (12,9%)

Perdiendo el juicio: 879.000 (10,5%)

Telecinco

Supervivientes express: 1.061.000 (8,6%)

Supervivientes: 956.000 (15,9%)

laSexta

El intermedio: 871.000 (7,1%)

El taquillazo “Matar o morir (Peppermint)”: 388.000 (5,3%)

Cuatro

First dates: 634.000 (5,5%)

Horizonte. Avance: 1.001.000 (8,2%)

Horizonte: 623.000 (8,3%)

La 2

Cifras y letras: 645.000 (5,1%)

Nit de la cremà 2026: 292.000 (2,5%)

El cine de La 2 “Nomadland”: 115.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 218.000 (5,8%)

La noche en 24h. Portada: 102.000 (4,9%)

Antena 3

Perdiendo el juicio: 254.000 (5,5%)

Allí abajo: 104.000 (4,4%)

laSexta

Cine “Quien a hierro mata”: 127.000 (5%)

Cuatro

Callejeros: 179.000 (6,2%)

El desmarque. Madrugada: 104.000 (6%)

La 2

Documentos TV: 37.000 (1,3%)

¿Quién fue Juan Latino?: 20.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 828.000 (10,5%)

Valle Salvaje: 806.000 (11,4%)

La Promesa: 917.000 (12,2%)

Malas lenguas: 962.000 (11,1%)

Aquí la Tierra: 1.424.000 (14,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.235.000 (15%)

Y ahora, Sonsoles: 724.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.739.000 (17,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 709.000 (9,2%)

El diario de Jorge: 740.000 (9,7%)

¡Allá tú!: 993.000 (10,2%)

laSexta

Zapeando: 447.000 (5,5%)

Más vale tarde: 513.000 (6,9%)

laSexta clave: 489.000 (4,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 493.000 (6,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 461.000 (6%)

La 2

Saber y ganar: 494.000 (5,7%)

Grandes documentales: 231.000 (3%)

Malas lenguas: 479.000 (6,5%)

Sukha: 142.000 (1,6%)

Limpia y ordena: 154.000 (1,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 387.000 (18,7%)

Mañaneros 360: 513.000 (15,7%)

Mañaneros 360: 853.000 (11,4%)

Antena 3

Espejo público: 289.000 (10,5%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 763.000 (15,8%)

La ruleta de la suerte: 1.321.000 (19,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 164.000 (9,3%)

El programa de AR: 319.000 (12,6%)

Vamos a ver: 296.000 (8,1%)

El precio justo: 574.000 (8,7%)

laSexta

Aruser@s: 318.000 (13,2%)

Al rojo vivo: 332.000 (8,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1%)

Alerta cobra: 18.000 (1,1%)

Alerta cobra: 44.000 (2,2%)

En boca de todos: 238.000 (7,2%)

La 2

Zoom tendencias: 11.000 (0,8%)

Mares en movimiento: 14.000 (0,8%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 25.000 (1,3%)

Aquí hay trabajo: 25.000 (1,1%)

La aventura del saber: 25.000 (1%)

Baserri gourmet: 31.000 (1,1%)

El western de La 2 “Abre tu fosa, amigo, llega Sabata”: 98.000 (2,9%)

El cazador: 156.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.002.000 (22,9%)

Telediario 1: 1.283.000 (14,6%)

Informativos Telecinco 15h: 765.000 (8,7%)

laSexta Noticias 14h: 658.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 1: 551.000 (8,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.091.000 (18,2%)

Telediario 2: 1.561.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 21h: 1.030.000 (9%)

laSexta Noticias 20h: 673.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 437.000 (4,7%)

Matinal

Telediario matinal: 141.000 (17,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 212.000 (12,4%)

El Matinal (Telecinco): 105.000 (8,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (10%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,1%).

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