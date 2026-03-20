Jueves 19 marzo 2026
Audiencias TV ayer | 'La Revuelta' lidera el access con Almodóvar, ganando a 'El hormiguero', y 'Supervivientes' se impone en el prime time
La 1 domina con Broncano, Telecinco lidera la noche con su tercera gala y Antena 3 resiste con 'El Hormiguero' y 'Perdiendo el juicio'.
La noche televisiva del 19 de marzo dejó un reparto claro entre franjas. En el access prime time, 'La Revuelta' se impuso con la visita de Pedro Almodóvar al firmar un 13,5% de cuota de pantalla y reunir a 1.595.000 espectadores, situándose como la opción más vista de la franja. Después, la cadena mantuvo el control al registrar un 11,4% de share y 825.000 espectadores con otra entrega del programa.
En Antena 3, 'El Hormiguero' se quedó como segunda opción del access con un 12,9% de cuota y 1.594.000 espectadores, prácticamente igualando en volumen de audiencia a La 1. Ya en el prime time, 'Perdiendo el juicio' mantuvo su estabilidad con un 10,5% de share y 879.000 espectadores.
En Telecinco, la tercera gala de 'Supervivientes' volvió a liderar el prime time. El reality alcanzó un 15,9% de cuota de pantalla y congregó a 956.000 espectadores, imponiéndose al resto de ofertas de la noche.
Cuatro firmó una noche sólida con 'Horizonte'. El programa registró un 8,2% de share y 1.001.000 espectadores en el access, mientras que en el prime time alcanzó un 8,3% de cuota y 623.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.595.000 (13,5%)
La revuelta: 825.000 (11,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.594.000 (12,9%)
Perdiendo el juicio: 879.000 (10,5%)
Telecinco
Supervivientes express: 1.061.000 (8,6%)
Supervivientes: 956.000 (15,9%)
laSexta
El intermedio: 871.000 (7,1%)
El taquillazo “Matar o morir (Peppermint)”: 388.000 (5,3%)
Cuatro
First dates: 634.000 (5,5%)
Horizonte. Avance: 1.001.000 (8,2%)
Horizonte: 623.000 (8,3%)
La 2
Cifras y letras: 645.000 (5,1%)
Nit de la cremà 2026: 292.000 (2,5%)
El cine de La 2 “Nomadland”: 115.000 (1,8%)
LATE NIGHT
La 1
Viaje al centro de la tele: 218.000 (5,8%)
La noche en 24h. Portada: 102.000 (4,9%)
Antena 3
Perdiendo el juicio: 254.000 (5,5%)
Allí abajo: 104.000 (4,4%)
laSexta
Cine “Quien a hierro mata”: 127.000 (5%)
Cuatro
Callejeros: 179.000 (6,2%)
El desmarque. Madrugada: 104.000 (6%)
La 2
Documentos TV: 37.000 (1,3%)
¿Quién fue Juan Latino?: 20.000 (1,1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 828.000 (10,5%)
Valle Salvaje: 806.000 (11,4%)
La Promesa: 917.000 (12,2%)
Malas lenguas: 962.000 (11,1%)
Aquí la Tierra: 1.424.000 (14,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.235.000 (15%)
Y ahora, Sonsoles: 724.000 (9,7%)
Pasapalabra: 1.739.000 (17,5%)
Telecinco
El tiempo justo: 709.000 (9,2%)
El diario de Jorge: 740.000 (9,7%)
¡Allá tú!: 993.000 (10,2%)
laSexta
Zapeando: 447.000 (5,5%)
Más vale tarde: 513.000 (6,9%)
laSexta clave: 489.000 (4,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 493.000 (6,3%)
Lo sabe, no lo sabe: 461.000 (6%)
La 2
Saber y ganar: 494.000 (5,7%)
Grandes documentales: 231.000 (3%)
Malas lenguas: 479.000 (6,5%)
Sukha: 142.000 (1,6%)
Limpia y ordena: 154.000 (1,5%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 387.000 (18,7%)
Mañaneros 360: 513.000 (15,7%)
Mañaneros 360: 853.000 (11,4%)
Antena 3
Espejo público: 289.000 (10,5%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 763.000 (15,8%)
La ruleta de la suerte: 1.321.000 (19,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 164.000 (9,3%)
El programa de AR: 319.000 (12,6%)
Vamos a ver: 296.000 (8,1%)
El precio justo: 574.000 (8,7%)
laSexta
Aruser@s: 318.000 (13,2%)
Al rojo vivo: 332.000 (8,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 13.000 (1%)
Alerta cobra: 18.000 (1,1%)
Alerta cobra: 44.000 (2,2%)
En boca de todos: 238.000 (7,2%)
La 2
Zoom tendencias: 11.000 (0,8%)
Mares en movimiento: 14.000 (0,8%)
Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 25.000 (1,3%)
Aquí hay trabajo: 25.000 (1,1%)
La aventura del saber: 25.000 (1%)
Baserri gourmet: 31.000 (1,1%)
El western de La 2 “Abre tu fosa, amigo, llega Sabata”: 98.000 (2,9%)
El cazador: 156.000 (1,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.002.000 (22,9%)
Telediario 1: 1.283.000 (14,6%)
Informativos Telecinco 15h: 765.000 (8,7%)
laSexta Noticias 14h: 658.000 (8,6%)
Noticias Cuatro 1: 551.000 (8,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.091.000 (18,2%)
Telediario 2: 1.561.000 (13,6%)
Informativos Telecinco 21h: 1.030.000 (9%)
laSexta Noticias 20h: 673.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 437.000 (4,7%)
Matinal
Telediario matinal: 141.000 (17,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 212.000 (12,4%)
El Matinal (Telecinco): 105.000 (8,6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (10%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,1%).
Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).
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