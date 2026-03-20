Audiencias TV ayer: Golpe de efecto de David Broncano con Almodóvar, que se impone a 'El Hormiguero' y logra plantar cara a 'Supervivientes'

David Broncano acierta en 'La revuelta' con la visita de Pedro Almodóvar. El programa de La 1 se alargó anoche más de lo debido par sustituir a Dani Rovira y logró superar a 'El Hormiguero' por primera vez en meses con un 13,5% y 1.595.000 espectadores.

El segundo tramo del programa logra plantar cara a 'Supervivientes' y promedia un buen 11,4% y 825.000 seguidores, siendo segunda opción y mejorando notablemente los datos de 'Al margen de todo'.

Por su parte, 'El Hormiguero' cede su trono y cae a la segunda posición de su franja, algo poco habitual durante esta temporada. El programa de Pablo Motos registra un 12,9% y 1.594.000 televidentes.

Por su parte, 'Supervivientes' acusa el naufragio de sus concursantes y la nueva configuración de las noches. El reality de Telecinco baja casi 4 puntos en una semana y se queda con un 15,9% y 956.000 apoyos. Aun así, se mantiene como primera fuerza en su tramo principal.

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*En elaboración.