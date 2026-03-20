Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos profesoresTumoresBarcelonaHelicobacter pyloriDiscoteca DracoJimmy GraceyGuerra IránSorteo ONCE Día del PadreL'HospitaletSupervivientes
instagramlinkedin

Jueves 19 de marzo 2026

Audiencias TV ayer: Golpe de efecto de David Broncano con Almodóvar, que se impone a 'El Hormiguero' y logra plantar cara a 'Supervivientes'

'Perdiendo el juicio' se mantiene y 'Allá tú' marca nuevo récord en la tarde

'La revuelta' / 'El hormiguero' / 'Supervivientes'

'La revuelta' / 'El hormiguero' / 'Supervivientes' / LA 1 / ANTENA 3 / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

David Broncano acierta en 'La revuelta' con la visita de Pedro Almodóvar. El programa de La 1 se alargó anoche más de lo debido par sustituir a Dani Rovira y logró superar a 'El Hormiguero' por primera vez en meses con un 13,5% y 1.595.000 espectadores.

El segundo tramo del programa logra plantar cara a 'Supervivientes' y promedia un buen 11,4% y 825.000 seguidores, siendo segunda opción y mejorando notablemente los datos de 'Al margen de todo'.

Por su parte, 'El Hormiguero' cede su trono y cae a la segunda posición de su franja, algo poco habitual durante esta temporada. El programa de Pablo Motos registra un 12,9% y 1.594.000 televidentes.

Por su parte, 'Supervivientes' acusa el naufragio de sus concursantes y la nueva configuración de las noches. El reality de Telecinco baja casi 4 puntos en una semana y se queda con un 15,9% y 956.000 apoyos. Aun así, se mantiene como primera fuerza en su tramo principal.

Noticias relacionadas

*En elaboración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  2. La Fiscalía pide 173 años de prisión para el expresidente de BBVA Francisco González por contratar a Villarejo
  3. Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona
  4. ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, hoy en directo | Horario del sorteo, premios y resultados del jueves 19 de marzo de 2026
  5. CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  6. Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes
  7. Más de 300 escuelas podrían dejar de hacer colonias como medida de presión de la protesta docente
  8. TK Maxx, la cadena de marcas premium a precios reducidos, abre en Barcelona su primera tienda en España: colas, llenazo y tarjetas regalo en su primer día

'Y ahora Sonsoles', el agujero negro y sumidero de espectadores en las tardes de Antena 3 pese al sándwich con 'Sueños de libertad' y 'Pasapalabra'

'Y ahora Sonsoles', el agujero negro y sumidero de espectadores en las tardes de Antena 3 pese al sándwich con 'Sueños de libertad' y 'Pasapalabra'

La jornada de huelga general educativa en Catalunya empieza con cortes en la AP7, la B20, la C17, la C25 y la Ronda de Dalt

La jornada de huelga general educativa en Catalunya empieza con cortes en la AP7, la B20, la C17, la C25 y la Ronda de Dalt

Directo | La protesta de profesores corta ya varias de las principales carreteras catalanas y accesos a Barcelona

Directo | La protesta de profesores corta ya varias de las principales carreteras catalanas y accesos a Barcelona

Audiencias TV ayer: David Broncano acierta con Almodóvar, que supera a 'El Hormiguero' y logra plantar cara a 'Supervivientes'

Audiencias TV ayer: David Broncano acierta con Almodóvar, que supera a 'El Hormiguero' y logra plantar cara a 'Supervivientes'

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Las Fuerzas Armadas operarán helicópteros de control de drones para la guerra o las catástrofes

Las Fuerzas Armadas operarán helicópteros de control de drones para la guerra o las catástrofes

Colmado Carpanta, la comida casera de Sarrià que se hizo viral en redes: "Somos dos chavales que pidieron dinero a la abuela para abrir el restaurante"

Colmado Carpanta, la comida casera de Sarrià que se hizo viral en redes: "Somos dos chavales que pidieron dinero a la abuela para abrir el restaurante"

Atipical, Taberna Nardi y Bonavista: planazo de fin de semana en estos restaurantes de Barcelona

Atipical, Taberna Nardi y Bonavista: planazo de fin de semana en estos restaurantes de Barcelona