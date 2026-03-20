Jueves 19 de marzo 2026
Audiencias TV ayer: 'Allá Tú' continúa su imparable escalda en la tarde y consigue nuevo récord para seguir acercándose a 'Pasapalabra'
El concurso de Juanra Bonet se consolida en la tarde y se acerca cada vez más a La 1 y Antena 3
Ayer el sorpresso de 'La revuelta' a 'El Hormiguero' con la visita de Almodóvar no fue la única sorpresa que dieron las audiencias. Por la tarde, 'Allá tú' continúa su imparable escalda y vuelve a anotar récord al conseguir un 10,2% y 993.000 espectadores.
Con este dato, el concurso de Juanra Bonet continúa en tercera posición, pero cada vez más cerca de La 1, que ayer registró un 11,1% con 'Malas lenguas' y un 14,1% con 'Aquí la tierra'.
La escalada del show de Telecinco también le permite acercarse a 'Pasapalabra', que ayer registró un 17,5% y 1.739.000 seguidores. Siguen siendo excelentes datos, pero lejos de los que marcaba el concurso en plena lucha por el bote que acabó ganando Rosa. Los de Roberto Leal también acusan el débil comportamiento de 'Y ahora Sonsoles', aunque de momento no ven peligrar su liderazgo.
PRIME TIME
Telecinco
Supervivientes: 8,6% y 1.061.000 / 15,9% y 956.000
La 1
La revuelta: 13,5% y 1.595.000 / 11,4% y 825.000
Antena 3
El Hormiguero: 12,9% y 1.594.000
Perdiendo el juicio: 10,5% y 879.000
Cuatro
First Dates: 5,5% y 634.000
Horizonte: 8,2% y 1.001.000 / 8,3% y 623.000
laSexta
laSexta Clave: 4,4% y 489.000
El Intermedio: 7,1% y 871.000
El Taquillazo: Matar o morir: 5,3% y 388.000
La 2
Cifras y letras: 5,1% y 645.000
La nit de la cremà: 2,5% y 292.000
Nomadland: 1,8% y 115.000
LATE NIGHT
Cuatro
Callejeros: 6,2% y 179.000
El desmarque: 6% y 104.000
Antena 3
Perdiendo el juicio: 5,5% y 254.000
Allí Abajo: 4,4% y 104.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 5,8% y 218.000
La noche en 24h: 4,9% y 102.000
laSexta
Cine: Quien a hierro mata: 5% y 127.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 15% y 1.235.000
Y ahora Sonsoles: 9,7% y 724.000
Pasapalabra: 17,5% y 1.739.000
La 1
Directo al grano: 10,5% y 828.000
Valle Salvaje: 11,4% y 806.000
La promesa: 12,2% y 917.000
Malas lenguas: 11,1% y 962.000
Aquí la tierra: 14,1% y 1.424.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,2% y 709.000
El diario de Jorge: 9,7% y 740.000
Allá tú: 10,2% y 993.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,3% y 493.000
Lo sabe, no lo sabe: 6% y 461.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 447.000
Más Vale Tarde: 6,9% y 513.000
La 2
El Cazador: 2,1% y 178.000
Saber y ganar: 5,7% y 494.000
Grandes Documentales: 3% y 231.000
Malas lenguas: 6,5% y 479.000
Sukha: 1,6% y 142.000
Limpia y ordena: 1,5% y 154.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,5% y 289.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,8% y 763.000
La ruleta de la suerte: 19,1% y 1.321.000
La 1
La Hora de La 1: 18,7% y 387.000
Mañaneros 360: 15,7% y 513.000 / 11,6% y 873.000
laSexta
Aruser@s: 10,6% y 153.000 / 13,2% y 318.000
Al Rojo vivo: 8,7% y 332.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,3% y 164.000
El programa de AR: 12,6% y 319.000
Vamos a ver: 8,1% y 296.000
El precio justo: 8,7% y 574.000
Cuatro
Alerta cobra: 1,1% y 18.000 / 2,2% y 44.000 / 2,2% y 54.000
En boca de todos: 7,2% y 238.000
La 2
El Cazador: 1,6% y 195.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,9% y 2.002.000
Telediario 1: 14,6% y 1.283.000
Informativos Telecinco 15H: 8,7% y 765.000
laSexta Noticias 14H: 8,6% y 658.000
Noticias Cuatro 1: 8,2% y 551.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,2% y 2.091.000
Telediario 2: 13,6% y 1.561.000
Informativos Telecinco 21H: 9% y 1.030.000
laSexta Noticias 20H: 7,1% y 673.000
Noticias Cuatro 2: 4,7% y 134.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (10%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,1%).
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).
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