Audiencias TV ayer: 'Allá Tú' continúa su imparable escalda en la tarde y consigue nuevo récord para seguir acercándose a 'Pasapalabra'

Ayer el sorpresso de 'La revuelta' a 'El Hormiguero' con la visita de Almodóvar no fue la única sorpresa que dieron las audiencias. Por la tarde, 'Allá tú' continúa su imparable escalda y vuelve a anotar récord al conseguir un 10,2% y 993.000 espectadores.

Con este dato, el concurso de Juanra Bonet continúa en tercera posición, pero cada vez más cerca de La 1, que ayer registró un 11,1% con 'Malas lenguas' y un 14,1% con 'Aquí la tierra'.

La escalada del show de Telecinco también le permite acercarse a 'Pasapalabra', que ayer registró un 17,5% y 1.739.000 seguidores. Siguen siendo excelentes datos, pero lejos de los que marcaba el concurso en plena lucha por el bote que acabó ganando Rosa. Los de Roberto Leal también acusan el débil comportamiento de 'Y ahora Sonsoles', aunque de momento no ven peligrar su liderazgo.

PRIME TIME

Telecinco

Supervivientes: 8,6% y 1.061.000 / 15,9% y 956.000

La 1

La revuelta: 13,5% y 1.595.000 / 11,4% y 825.000

Antena 3

El Hormiguero: 12,9% y 1.594.000

Perdiendo el juicio: 10,5% y 879.000

Cuatro

First Dates: 5,5% y 634.000

Horizonte: 8,2% y 1.001.000 / 8,3% y 623.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 489.000

El Intermedio: 7,1% y 871.000

El Taquillazo: Matar o morir: 5,3% y 388.000

La 2

Cifras y letras: 5,1% y 645.000

La nit de la cremà: 2,5% y 292.000

Nomadland: 1,8% y 115.000

LATE NIGHT

Cuatro

Callejeros: 6,2% y 179.000

El desmarque: 6% y 104.000

Antena 3

Perdiendo el juicio: 5,5% y 254.000

Allí Abajo: 4,4% y 104.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 5,8% y 218.000

La noche en 24h: 4,9% y 102.000

laSexta

Cine: Quien a hierro mata: 5% y 127.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 15% y 1.235.000

Y ahora Sonsoles: 9,7% y 724.000

Pasapalabra: 17,5% y 1.739.000

La 1

Directo al grano: 10,5% y 828.000

Valle Salvaje: 11,4% y 806.000

La promesa: 12,2% y 917.000

Malas lenguas: 11,1% y 962.000

Aquí la tierra: 14,1% y 1.424.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,2% y 709.000

El diario de Jorge: 9,7% y 740.000

Allá tú: 10,2% y 993.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,3% y 493.000

Lo sabe, no lo sabe: 6% y 461.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 447.000

Más Vale Tarde: 6,9% y 513.000

La 2

El Cazador: 2,1% y 178.000

Saber y ganar: 5,7% y 494.000

Grandes Documentales: 3% y 231.000

Malas lenguas: 6,5% y 479.000

Sukha: 1,6% y 142.000

Limpia y ordena: 1,5% y 154.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,5% y 289.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,8% y 763.000

La ruleta de la suerte: 19,1% y 1.321.000

La 1

La Hora de La 1: 18,7% y 387.000

Mañaneros 360: 15,7% y 513.000 / 11,6% y 873.000

laSexta

Aruser@s: 10,6% y 153.000 / 13,2% y 318.000

Al Rojo vivo: 8,7% y 332.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,3% y 164.000

El programa de AR: 12,6% y 319.000

Vamos a ver: 8,1% y 296.000

El precio justo: 8,7% y 574.000

Cuatro

Alerta cobra: 1,1% y 18.000 / 2,2% y 44.000 / 2,2% y 54.000

En boca de todos: 7,2% y 238.000

La 2

El Cazador: 1,6% y 195.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,9% y 2.002.000

Telediario 1: 14,6% y 1.283.000

Informativos Telecinco 15H: 8,7% y 765.000

laSexta Noticias 14H: 8,6% y 658.000

Noticias Cuatro 1: 8,2% y 551.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,2% y 2.091.000

Telediario 2: 13,6% y 1.561.000

Informativos Telecinco 21H: 9% y 1.030.000

laSexta Noticias 20H: 7,1% y 673.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 134.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (10%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,1%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).