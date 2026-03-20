Alejandra Rubio concede una entrevista en 'De viernes' pese a haber dicho que ella no vende su vida privada, ¿para anunciar su embarazo?

Donde dije digo, digo Diego. Aunque lleva años renegando de la prensa del corazón, pese a vivir de ella de manera más que implícita, Alejandra Rubio ha decidido dinamitar cualquier resquicio de coherencia que pudiera quedar a su alrededor y conceder una entrevista en '¡De viernes!', esta noche a partir de las 21:45 horas, para previsiblemente confirmar su segundo embarazo, un secreto a voces que recorre las redacciones de los medios especializados en crónica social desde hace semanas.

Cuando Patricia Pardo le preguntó por la veracidad de esta información en 'Vamos a ver', el espacio matinal de Telecinco en el que trabaja como colaboradora, no solo se negó a responder de manera concreta sino que se mostró indignada e incómoda: "No quiero dramatizar, me gusta mantener un trozo de mi vida en privado. Aunque sé que es difíci", aseguró.

Ahora, la hija de Terelu Campos da un paso adelante y se dispone a confirmar la buena nueva en una entrevista remunerada en directo en Telecinco, que ya la anuncia a bombo y platillo: "El bombazo de Alejandra Rubio que revolucionará al clan Campos", dice en un comunicado. Frente a frente con su madre y el resto de colaboradores, hablará sin tapujos de todos los frentes personales y familiares, desde su relación con Carlo Costanzia y la dura primera entrevista que el hijo de Mar Flores concedió al programa, hasta las polémicas que han surgido en torno a su familia y a la de su pareja.

Por otro lado, el espacio del corazón presentado por Santi Acosta y Bea Archidona contará con la presencia en plató de Rosa Benito para hablar, de una vez por todas, de los motivos que produjeron que dejara dé hablar deben con su sobrina Rocío Carrasco y contar toda la verdad sobre su ruptura matrimonial con Amador Mohedano.

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Además, Rocío Flores, una de las grandes protagonistas de la semana, se sentará junto a José María Almoguera y María Jesús Ruiz para abordar la última hora con imágenes inéditas de ‘Supervivientes’.