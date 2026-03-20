Alejandra Rubio confirma su embarazo y destapa la reacción de Carlo Costanzia a que lo contara en ‘De viernes’

Alejandra Rubio ha confirmado que está embarazada de su segundo hijo en una entrevista en ‘De viernes’, donde no solo ha compartido cómo está viviendo este momento, sino que también ha sorprendido al desvelar la reacción de Carlo Costanzia al enterarse de que haría pública la noticia en televisión, un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha generado gran expectación.

Más de un año después de dar a luz a su primer hijo, la televisiva ha entrado al plató de Telecinco para sorprender a su madre, Terelu Campos con unos carteles en los que anunciaba su segundo embarazo: "La familia crece, voy a ser madre otra vez", se podía leer en los últimos carteles.

Esta decisión, sin embargo, significa un cambio para la colaboradora de televisión, que ha decidido sentarse para hablar de su vida privada y asi lo explica: "No me arrepiento porque en ese momento lo sentí así. Siento que quiero explicar muchas cosas y...siento una coraza enorme que sé que me ha perjudicado mucho. Me gustaría que se me conociera de verdad".

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Por último, Rubio desvela cuál ha sido la reacción de su pareja, Carlo Costanzia a su entrevista en 'De viernes para anunciar su segundo embarazo: "Yo creo que Carlo tenía mucho miedo de que viniera. Me conoce y sabe que esto para muy difícil, que yo muchas veces no se gestionar las cosas. Él tiene una templanza y no sé. Sabe que estoy embarazada y no quiere que nada me desestabilice. Me ha dado muchos consejos, entre ellos, que sea yo. Le vi en su última entrevista y lo pasé muy mal".