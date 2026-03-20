Análisis
'Y ahora Sonsoles', el agujero negro y sumidero de espectadores en las tardes de Antena 3 pese al sándwich con 'Sueños de libertad' y 'Pasapalabra'
El magacín vespertino de Antena 3 no logra retener a los espectadores cuando termina su exitosa ficción de sobremesa.
El liderazgo de audiencias de Antena 3 durante los últimos años es incontestable. Tras décadas a la sombra de Telecinco, la cadena de Atresmedia comenzó a recoger los frutos de una lenta pero estudiada estrategia de programación, alternativa a la de la cadena de Mediaset, basada en los concursos de talento y las telenovelas turcas en prime time y en un day time estructurado en dos pilares fundamentales: 'La ruleta de la suerte' y ‘Pasapalabra'.
Los concursos impulsan a las dos ediciones de Antena 3 Noticias hasta el primer puesto en el ranking de los más vistos y a su vez mantienen la fidelidad del público hasta que llegan 'Sueños de libertad' y 'El hormiguero', respectivamente, asentando así un liderazgo sostenido en la práctica totalidad de la jornada.
Sin embargo, en la tarde de Antena 3 existe un llamativo agujero negro con un espacio ya veterano que no logra subirse a esa ola de éxito: 'Y ahora Sonsoles'. El magacín vespertino presentado por Sonsoles Ónega gana a su competencia de Telecinco de manera habitual, pero se anota siempre la cuestionable medalla de ser lo menos visto de su cadena, quedando a menudo por debajo de los dos dígitos de share.
Concretamente, el espacio se quedó este miércoles 18 de marzo en un 8,7% de cuota de pantalla, por debajo tanto de las ofertas de La 1 de TVE (por encima de 10%) como de Telecinco (9,6%). Y es que Antena 3 experimenta un pronunciado descenso en su índice de seguimiento en el momento en que termina 'Sueños de libertad' y arranca el programa producido por Buendía Estudios, que solo despunta en sus minutos finales, cuando se incorporan espectadores que esperan que comience 'Pasapalabra'.
Su apuesta por los sucesos y la actualidad social, junto a las entrevistas a personales conocidos del mundo de la cultura y el espectáculo, no logra cuajar entre l audiencia, en el ecuador de su tercera temporada en Antena 3.
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