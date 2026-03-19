'Espejo Público'
Brutal dardo de Susanna Griso a Santiago Segura por el cameo de Ana Rosa en 'Torrente Presidente': "¿Por qué yo no?"
La presentadora ha aprovechado la entrevista al cineasta para reprocharle que no le diera un cameo en su película y sí lo hiciera con su competidora
'Torrente Presidente' sigue siendo un éxito indiscutible en taquilla y Santiago Segura continúa haciendo promoción de la película por los programas de Antena 3. Hoy, el director de la película ha visitado 'Espejo Público' y se ha tenido que enfrentar al dardo de Susanna Griso, que se suma al que Echenique lanzó hace unos días.
La razón ha sido la larga lista de cameos que contiene la película y es que uno de ellos es el de Ana Rosa, histórica rival de Griso en las mañanas televisivas. La presentadora de Antena 3 se ha puesto seria para hacerle una última pregunta a Segura antes de pasarle el testigo a sus colaboradores.
"¿Por qué Ana Rosa hace un cameo y yo no? Esa es la pregunta", dijo sin cortapisas la periodista mientras sus colaboradores la apoyaban. "Porque quería una cierta pluralidad", ha contestado el cineasta.
"Me ha impresionado mucho que estén todas las cadenas siendo una película de Atresmedia", continuaba explicando el actor mientras Griso sonreía a cámara. "Para ti te reservo para algo...", dijo Segura. "Algo grande, con más segundos que Pilar (Vidal)", completó la presentadora. "¡Bien!", ha exclamado Griso tras la aceptación del director de la propuesta. "Ahora ya podemos seguir hablando", finalizó.
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