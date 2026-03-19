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Miércoles 18 de marzo

Audiencias TV ayer: 'El Capitán' sube y lidera frente al mínimo de 'Top Chef' y el discreto estreno de Ana Milán con Rosalía

'Pura sangre' sube en su episodio final y logra la segunda posición del ranking.

'Ex. La vida después' / 'El Capitán en Japón' / 'Top Chef. Dulces y famosos'

'Ex. La vida después' / 'El Capitán en Japón' / 'Top Chef. Dulces y famosos' / CUATRO / ANTENA 3 / LA 1

Redacción Yotele

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Madrid
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Noche movida en audiencias la de ayer. 'El Capitán' se recupera y sube hasta un 11,4% y 815.000 espectadores. De esta manera, el programa de Joaquín y su familia descubriendo Japón recupera el liderazgo de la noche con una cómoda ventaja sobre sus rivales.

En segunda posición encontramos a 'Pura sangre', que en su episodio final supera en coincidencia a la nueva gala de 'Top Chef'. La serie de Telecinco se despide con un 9% y 683.000 seguidores después de una temporada muy floja.

En La 1, 'Top Chef' marca mínimo en espectadores y atrae al 9,5% y 527.000 televidentes. Por su parte, 'El Obejtivo' de Ana Pastor (6,3%) supera sin problemas al estreno de Ana Milán, que se conforma con un 5,6% a pesar de tener el reclamo de Rosalía.

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*En elaboración.

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