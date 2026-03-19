Àngels Barceló sin pelos en la lengua, estalla contra Santiago Segura por sus críticas a la SER: "Me parece lamentable"

Santiago Segura está envuelto en polémicas tras el estreno de 'Torrente Presidente'. El cineasta decidió promocionar la película sin tráiler y sin pase de prensa antes de que los espectadores pudieran ver la entrega, pero cargó desde el día de su estreno contra los medios que publicaron los cameos de la película y fue especialmente crítico con La Ser, llegando a insultar a uno de sus trabajadores.

Hoy, Àngels Barceló no ha podido callarse cuando ha recibido en su programa a Javier Ocaña, crítico de cine y colaborador en La Ser: "¿Qué datos está haciendo Torrente?", preguntó la periodista en la sección del programa dedicada al cine, donde Ocaña repasó los extraordinarios datos de recaudación de la película.

Una vez analizados los buenos datos del film, el programa ha entrado a valorar las quejas de Santiago Segura: "Yo en ningún momento me he quejado. Ha habido críticos de que les parecía una desconsideración con la prensa no enseñar le película. A mí me parece que es su película y que puede hacer con ella lo que le dé la gana", ha comenzado diciendo Ocaña.

"Lo que pasa es que no puede pretender que la gente vea la película y no cuente quién sale. Nadie ha firmado un contrato de confidencialidad", ha cortado Barceló. "Si tú pagas la entrada, tú puedes decir uno a uno los que hacen cameo en esa película", ha añadido.

"Es como si él viviera en un mundo en el que no existen redes sociales, como si pudiera controlar esto", ha seguido comentando la presentadora. "Todo lo que ha ocurrido a partir del viernes, me parece lamentable", ha puntualizado Ocaña, que ha reafirmado que no le "hace falta decir ningún cameo.

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"Yo tampoco voy a decir ningún cameo, pero sí me parece lamentable no solo eso, sino que haya insultado al compañero de esta casa que hizo la crítica y haya hablado mal de esta casa. No me parece ni de recibo", sentenció Barceló.