Wyoming estalla en directo por el caso Quequé y carga sin filtros contra Abogados Cristianos: "Son profesionales del acoso"

Nuevo frente en el mundo televisivo con un nombre propio en el centro de la polémica: El Gran Wyoming. El conductor de 'El Intermedio' no se ha mordido la lengua al pronunciarse sobre la situación judicial de Héctor de Miguel, conocido como Quequé.

Todo surge después de que un juzgado de Valladolid haya acordado la apertura de juicio oral contra el humorista por un presunto delito de acoso a Polonia Castellanos, presidenta de la asociación Abogados Cristianos. La Fiscalía solicita dos años de cárcel por este caso.

En este contexto, Wyoming ha sido especialmente contundente durante su programa, donde ha cuestionado el papel de la organización denunciante y el propio proceso judicial. "Son unos verdaderos profesionales del acoso", ha soltado sin rodeos, en referencia directa a Abogados Cristianos.

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El presentador también ha calificado la situación de “paradójica”, al considerar que quienes se presentan como víctimas son, en su opinión, quienes ejercen presión a través de los tribunales. Además, ha recordado que no es la primera vez que la asociación actúa contra el cómico, ya que esta sería la tercera querella en su contra, algo que ha definido como “casi ensañamiento”.