Polinyà, el pueblo de Barcelona que participará en la nueva temporada de 'El Grand Prix'

'El Grand Prix' ya ha anunciado los 12 pueblos que participarán en su nueva temporada y Polinyà, un punto clave de la corona metropolitana de Barcelona con una identidad muy definida que combina su pasado agrícola con un presente industrial puntero, será uno de sus participantes.

Con una población que ronda los 8.600 habitantes, Polinyà es una localidad demográficamente joven, lo que garantiza un equipo con energía para las pruebas físicas.

Su gran joya es la Iglesia de Sant Salvador de Polinyà. Consagrada en el año 1122, es famosa por haber albergado unas pinturas murales románicas de valor incalculable (actualmente conservadas en el Museo Diocesano de Barcelona), lo que demuestra que Polinyà tiene una historia milenaria que defender ante toda España.

Aunque su industria es fuerte, el municipio está rodeado de rutas como la de la Riera de Caldes, lo que fomenta una cultura de vida activa y deporte al aire libre entre sus vecinos.

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El objetivo de la localidad barcenolesa será llegar a la gran final y llevarse el trofeo, pero más allá del podio será una oportunidad para que toda España conozca un pueblo que es motor económico con raíces románicas y un corazón joven dispuesto a todo por su bandera.