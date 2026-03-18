Gloria Camila vuelve a negarse a hablar de su vida privada y abandona 'El tiempo justo': ¿Qué hay detrás de su cabreo y su enfrentamiento con Rocío Flores?

Hace un mes y medio, Emma García se ponía en boca de todos por su enfrentamiento con Gloria Camila por la actitud y las caras de esta última cuando el programa 'Fiesta' hablaba sobre su vida privada: "Me importa una mierda", llegó a decir la presentadora, harta de la joven.

Pues ayer, 'El tiempo justo' vivió algo parecido, aunque mucho más suave, cuando se le volvió a preguntar sobre su vida privada. Esta vez, el motivo de interés era el enfrentamiento entre la colaboradora y su sobrina Rocío Flores, que se habrían bloqueado en redes.

Después de que Leticia Requejo, colaboradora del programa, hablase con Rocío Flores, Gloria Camila ha decidido levantarse sin mediar palabra y abandonar el plató, ¿pero qué hay detrás del enfado entre tía y sobrina?

Pues según, 'Vamos a ver' hay tres motivos principales: "El primero es que el actual novio de Gloria no sea del agrado de Rocío. La bronca fue el lunes y ella directamente bloquea a su sobrina .El segundo motivo será el homenaje que le hizo Rocío Flores a Raquel Mosquera, con la que Gloria no tiene buena relación. Hay una posibilidad más que sería una relación que tuvo en el pasado Gloria y que recientemente habría descubierto Rocío", ha comentado Luis Pliego, director de Lecturas.

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Sobre el tercer motivo, que parece el desencadenante de este enfado ha dado más detalles Cristina Cárdenas: "Parece que se ha enterado Rocío del secreto que tanto guardaba su tita Gloria. No creo no que Gloria se lo haya confesado, se ha enterado de rebote. Rocío Flores le habrá pedido explicaciones a Gloria Camila, ella no puede ocultarlo y Rocío Flores le habrá dicho de todo y más. Después, Gloria Camila la ha bloqueado".