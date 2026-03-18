Famosos
Giro inesperado con Kiko Matamoros y Makoke: su reencuentro en los juzgados acaba con el juicio suspendido
La expareja se ve las caras en plena batalla con Hacienda mientras la Fiscalía mantiene duras peticiones de cárcel por ocultación de bienes
La Fiscalía pide más de cinco años de cárcel para Kiko Matamoros y cuatro para Makoke por ocultar patrimonio
Día clave —y con sorpresa incluida— para Kiko Matamoros y Makoke. Ambos se han reencontrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid en uno de los momentos más delicados de su historia judicial… aunque el esperado juicio no ha llegado a celebrarse.
El tertuliano y su exmujer estaban citados para sentarse en el banquillo acusados de un presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes, relacionado con una deuda con Hacienda que supera el millón de euros. Sin embargo, el procedimiento ha sido suspendido a los pocos minutos de arrancar, dejando en el aire el futuro inmediato del caso.
A su salida, Makoke ha sido clara, aunque sin entrar en detalles: "Se ha suspendido y no puedo decir nada más porque yo no me pronuncio nunca sobre estos temas judiciales. Estoy tranquila, confío en la justicia y estoy deseando que esto termine pronto, que ya son siete años".
La modelo ha acudido a los juzgados arropada por su entorno más cercano, mientras que Matamoros ha optado por tomarse la situación con su habitual ironía ante los medios. El reencuentro, muy esperado tras años de enfrentamientos públicos, ha estado marcado por la tensión y la expectación mediática.
Según la acusación, ambos habrían participado en un entramado para ocultar ingresos entre 2009 y 2014 con el objetivo de evitar el pago a la Agencia Tributaria. La Fiscalía considera a Matamoros el principal responsable, mientras que sitúa a Makoke como cooperadora necesaria.
Por ahora, el caso queda en pausa tras esta inesperada suspensión. Habrá que esperar a una nueva fecha judicial para ver si uno de los procesos más mediáticos de la crónica social reciente termina resolviéndose… o sigue alargándose en el tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
- La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
- Mercadona abre en Manlleu su primera 'tienda 9' de Catalunya, con un obrador central y más espacio para los frescos
- El CIS publica su primera encuesta tras el estallido de la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León
- Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción
- Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que pasa por el tramo del accidente de Gelida: 'No tenía ni idea de las obras