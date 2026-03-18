Giro inesperado con Kiko Matamoros y Makoke: su reencuentro en los juzgados acaba con el juicio suspendido

Día clave —y con sorpresa incluida— para Kiko Matamoros y Makoke. Ambos se han reencontrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid en uno de los momentos más delicados de su historia judicial… aunque el esperado juicio no ha llegado a celebrarse.

El tertuliano y su exmujer estaban citados para sentarse en el banquillo acusados de un presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes, relacionado con una deuda con Hacienda que supera el millón de euros. Sin embargo, el procedimiento ha sido suspendido a los pocos minutos de arrancar, dejando en el aire el futuro inmediato del caso.

A su salida, Makoke ha sido clara, aunque sin entrar en detalles: "Se ha suspendido y no puedo decir nada más porque yo no me pronuncio nunca sobre estos temas judiciales. Estoy tranquila, confío en la justicia y estoy deseando que esto termine pronto, que ya son siete años".

La modelo ha acudido a los juzgados arropada por su entorno más cercano, mientras que Matamoros ha optado por tomarse la situación con su habitual ironía ante los medios. El reencuentro, muy esperado tras años de enfrentamientos públicos, ha estado marcado por la tensión y la expectación mediática.

Según la acusación, ambos habrían participado en un entramado para ocultar ingresos entre 2009 y 2014 con el objetivo de evitar el pago a la Agencia Tributaria. La Fiscalía considera a Matamoros el principal responsable, mientras que sitúa a Makoke como cooperadora necesaria.

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Por ahora, el caso queda en pausa tras esta inesperada suspensión. Habrá que esperar a una nueva fecha judicial para ver si uno de los procesos más mediáticos de la crónica social reciente termina resolviéndose… o sigue alargándose en el tiempo.