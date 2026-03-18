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Martes 17 de marzo

Audiencias TV ayer: 'Supervivientes' vuelve a liderar, 'En tierra lejana' se mantiene y 'The Floor' sube antes de su final

En el access, 'El Hormiguero' se impone a la Champions por una décima

'Supervivientes' / 'En tierra lejana'

'Supervivientes' / 'En tierra lejana' / TELECINCO / ANTENA 3

Redacción Yotele

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Madrid
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'Supervivientes' volvió a ser líder de la noche del martes con la nueva entrega de 'Tierra de nadie'. El reality de Telecinco volvió a imponer su dominio cediendo tan sólo 8 décimas respecto a la semana pasada y logrando un gran 15% y 878.000 espectadores.

Por su parte, 'En tierra lejana' se mantiene en Antena 3 y repite la cuota de la semana pasada. La serie turca sigue demostrando su buena acogida al ser segunda opción de la noche con un 12,3% y 898.000 seguidores.

En La 1, 'The Floor' sube antes de su final hasta el 11,7% y 879.000 televidentes, demostrando su fortaleza a pesar de la competencia y los vaivenes que ha sufrido en la programación de la cadena pública.

Antes, en el access 'El Hormiguero' se impuso por una décima al Manchester City - Real Madrid de Champions, liderando así su franja en una noche complicadasíma.

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*En elaboración.

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