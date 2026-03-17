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Por usar el móvil

Santiago Segura desvela en ‘El Hormiguero’ el susto que vivió en un cine de EEUU: “Tres tíos armados me sacaron”

El actor sorprendió a Pablo Motos al recordar el tenso momento que vivió en Estados Unidos por sacar el móvil en plena película

Santiago Segura en 'El Hormiguero'

Santiago Segura en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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Santiago Segura visitó anoche 'El Hormiguero' para hablar de 'Torrente Presidente' y dejó uno de los momentos más comentados al rememorar una anécdota tan surrealista como inquietante vivida en un cine de Estados Unidos. El actor, fiel a su estilo, combinó humor y tensión al relatar lo ocurrido y aprovechó para comparar la situación con la de las salas de España.

Todo sucedió mientras veía una película en la que había participado. Al aparecer su nombre en los créditos, decidió inmortalizar el momento con el móvil, sin imaginar las consecuencias que tendría ese gesto aparentemente inocente.

“Fui a hacer una foto y, de repente, tres tíos armados me sacaron del cine”, contó, dejando atónito a Pablo Motos y al público del programa. La situación fue mucho más seria de lo que parecía en un primer momento.

Según explicó, los trabajadores de seguridad le obligaron a borrar la imagen en el acto y le comunicaron que debía acompañarles a comisaría, evidenciando el férreo control que existe en algunos cines para evitar grabaciones ilegales.

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El cineasta comparó esta situación con la de España, donde reconoce haber "control cero" al criticar que la prensa haya usado imágenes tomadas desde el cine para sus artículos, además de los extractos de la película que ya circulan por redes.

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