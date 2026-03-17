Sonsoles Ónega, incapaz de hablar tras la revelación póstuma de Gemma Cuervo sobre Fernando Ónega
La emotiva confesión de Gemma Cuervo deja sin palabras a la presentadora, que recientemente perdió a su padre
La muerte de Gemma Cuervo ha teñido de luto el mundo de la cultura, el cine y la televisión, y este lunes la periodista Sonsoles Ónega abordaba la triste noticia conectando con Jorge Anegón, amigo de la actriz, en el programa de Antena 3.
En ese momento, Anegón relató cómo surgió su relación con Gemma Cuervo y cómo ella “me hizo creer más en mí como persona”, lo que ya emocionó a la conductora de ‘Y ahora Sonsoles
Pero el punto más impactante llegó cuando Jorge Anegón desveló el mensaje que Gemma le trasladó el día en que falleció el padre de Sonsoles, Fernando Ónega: “me dijo que lo más bonito que tenía tu papi era la mirada de cómo veía la vida”.
“E hizo una reflexión sobre tu familia…” continuó Jorge Anegón, relatando que Gemma Cuervo pensaba que esa forma de ver la vida “se veía impregnado en sus hijos”, y que a Fernando lo veía incluso en el programa de su hija, pues decía que “tu permitías en las entrevistas el silencio y la escucha a tus invitados”.
La confesión dejó a Sonsoles Ónega incapaz de articular palabra en directo, con Miguel Lago tomando las riendas del espacio para que ella pudiera recomponerse. Tras el momento, la presentadora expresó su agradecimiento: “Gracias Jorge y gracias por tus hermosas palabras…”.
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