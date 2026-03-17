La Justicia condena a Mediaset y a Kiko Matamoros por el tratamiento a Mari Carmen y sus muñecos en ‘Sálvame’

Nuevo varapalo judicial para Mediaset. La cadena ha sido condenada por vulnerar el derecho al honor de la artista Mari Carmen y sus muñecos tras el tratamiento que se hizo de su fallecimiento en ‘Sálvame’, un caso que también salpica directamente a Kiko Matamoros como colaborador del espacio.

La sentencia, dictada por un juzgado de Pozuelo de Alarcón, concluye que el programa emitido en junio de 2023, apenas horas después de la muerte de la ventrílocua, sobrepasó claramente los límites de la libertad de expresión con un enfoque que el juez considera inapropiado.

El magistrado es especialmente duro con el formato, al señalar que el tratamiento fue “especialmente ofensivo” y “absolutamente innecesario”, criticando la puesta en escena utilizada, con recursos propios de una recreación televisiva que resultaron vejatorios para la memoria de la artista.

Noticias relacionadas

Como consecuencia, Mediaset deberá abonar 20.000 euros por los daños morales causados, mientras que Kiko Matamoros ha sido condenado a pagar 5.000 euros. Además, la resolución obliga a la cadena a dar lectura pública a la sentencia.