'Espejo Público'
Bronco choque en 'Espejo Público' por el viaje de Yolanda Díaz a Los Oscar: "Ha ido a pasárselo pipa"
Jaime de los Santos y Afra Blanco protagonizan un tenso rifirrafe en directo con duras acusaciones y reproches políticos.
Isabel Rábago carga contra la presencia de Yolanda Díaz en Los Oscar: "Comunismo de caviar"
La tensión volvió a apoderarse del plató de 'Espejo Público' con un nuevo enfrentamiento entre Jaime de los Santos y Afra Blanco, esta vez a raíz de la presencia de Yolanda Díaz en Los Oscar, algo que ya criticó Isabel Rábago.
El político del PP, contrario a este viaje, lanzó una crítica directa asegurando que “se ha subido al business porque quería desaparecer” y que su estrategia acabaría siendo “un bofetón en las urnas” en Castilla y León, donde la candidatura de IU y Sumar no logró representación.
Afra Blanco no tardó en reaccionar, cuestionando el discurso de su oponente y defendiendo la posición del espacio político progresista, asegurando que en esa Comunidad Autónoma "el PP lleva 39 años gobernando", y por lo tanto, no es representativa para la izquierda. Además, se pregunta por qué no sabemos cuánto cuestan los viajes que realizan otros ministros del Gobierno.
Sin embargo, de los Santos ha insistido y le gustaría saber "qué pinta la ministra de Empleo en los Oscar". Para el vicesecretario de Educación en Igualdad del PP, Díaz ha ido a la ceremonia "a pasárselo pipa" y asegura que no está dispuesta "a dejar ni el coche ni la alfombra ni la posibilidad de asistir a cualquier fiesta" aunque Sumar saliese del Gobierno.
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