Bronco choque en 'Espejo Público' por el viaje de Yolanda Díaz a Los Oscar: "Ha ido a pasárselo pipa"

La tensión volvió a apoderarse del plató de 'Espejo Público' con un nuevo enfrentamiento entre Jaime de los Santos y Afra Blanco, esta vez a raíz de la presencia de Yolanda Díaz en Los Oscar, algo que ya criticó Isabel Rábago.

El político del PP, contrario a este viaje, lanzó una crítica directa asegurando que “se ha subido al business porque quería desaparecer” y que su estrategia acabaría siendo “un bofetón en las urnas” en Castilla y León, donde la candidatura de IU y Sumar no logró representación.

Afra Blanco no tardó en reaccionar, cuestionando el discurso de su oponente y defendiendo la posición del espacio político progresista, asegurando que en esa Comunidad Autónoma "el PP lleva 39 años gobernando", y por lo tanto, no es representativa para la izquierda. Además, se pregunta por qué no sabemos cuánto cuestan los viajes que realizan otros ministros del Gobierno.

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Sin embargo, de los Santos ha insistido y le gustaría saber "qué pinta la ministra de Empleo en los Oscar". Para el vicesecretario de Educación en Igualdad del PP, Díaz ha ido a la ceremonia "a pasárselo pipa" y asegura que no está dispuesta "a dejar ni el coche ni la alfombra ni la posibilidad de asistir a cualquier fiesta" aunque Sumar saliese del Gobierno.