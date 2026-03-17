Audiencias TV ayer: 'Casados' lidera con su reencuentro, 'El hormiguero' logra su mejor lunes del año y 'Allá tú' marca récord histórico

'Casados a primera vista' vivió su primer reencuentro antes de la gala final con Carlos Sobera y volvió a liderar la noche con un 14,2% y 863.000 espectadores. El reality ha sido toda una sorpresa y le ha dado a Telecinco alegrías semana tras semana, a la espera de ver cómo funcionará su última gala.

Por su parte, 'El hormiguero logra su mejor lunes del año con la visita de Santiago Segura. El actor y cineasta presentó la nueva película de 'Torrente' ante el 15,9% y 2.025.000 televidentes.

En la tarde, 'Allá tú' marca récord histórico y sigue recortando distancias con 'Pasapalabra' - aún lejos -. El concurso de Juanra Bonet alcanza por primera vez el doble dígito y se hace con un 10% y 1.003.000 seguidores.

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*En elaboración.