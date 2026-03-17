Lunes 16 de marzo 2026
Audiencias TV ayer: 'Casados' lidera con su reencuentro, 'El hormiguero' logra su mejor lunes del año y 'Allá tú' marca récord histórico
'DecoMasters' sube y 'En tierra lejana' continúa como segunda opción
'Casados a primera vista' vivió su primer reencuentro antes de la gala final con Carlos Sobera y volvió a liderar la noche con un 14,2% y 863.000 espectadores. El reality ha sido toda una sorpresa y le ha dado a Telecinco alegrías semana tras semana, a la espera de ver cómo funcionará su última gala.
Por su parte, 'El hormiguero logra su mejor lunes del año con la visita de Santiago Segura. El actor y cineasta presentó la nueva película de 'Torrente' ante el 15,9% y 2.025.000 televidentes.
En la tarde, 'Allá tú' marca récord histórico y sigue recortando distancias con 'Pasapalabra' - aún lejos -. El concurso de Juanra Bonet alcanza por primera vez el doble dígito y se hace con un 10% y 1.003.000 seguidores.
*En elaboración.
- La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
- La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
- Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: 'No la vais a encontrar
- La ceremonia de los Oscar corta de manera abrupta el discurso de los ganadores a mejor canción por 'Golden
- Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany
- Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
- Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
- ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson se impone a ‘Los pecadores’ con seis Oscars y 'Sirat' se va de vacío