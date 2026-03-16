Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oscar 2026Elecciones BarçaElecciones Castilla y LeónRosalíaAlfombra rojaOliver LaxeJavier BardemMejores vestidos OscarsHuelga profesoresTiempo CatalunyaGuerra en IránFrancisca Cadenas
instagramlinkedin

Oscar 2026

Isabel Rábago carga contra la presencia de Yolanda Díaz en Los Oscar: "Comunismo de caviar"

La colaboradora de 'Espejo Público' critica a la ministra de Trabajo por acudir a la ceremonia

Javier Bardem irrumpe en los Oscar con el discurso más crítico: "Estamos en otra guerra ilegal, matando a gente inocente con las mismas mentiras"

'Una batalla tras otra' conquista con seis estatuillas los Oscar

Isabel Rábago / Yolanda Díaz

Isabel Rábago / Yolanda Díaz / TELECINCO / EFE

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Anoche se celebró en EEUU la nueva edición de Los Oscar, que estuvo marcada por el triunfo de 'Una batalla tras otra', el vacío de 'Sirat' y el discurso de Javier Bardem contra la guerra, entre otros muchos momentos, pero además a la gala también acudió Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno.

La política reivindicó su presencia en la ceremonia "para apoyar al cine español", tal y como afirmó ante EFE. Pero además, Díaz es amiga de Oliver Laxe, director de 'Sirat'. El viaje de la ministra ha sido muy criticado por Isabel Rábago, colaboradora de 'Espejo Público', que ha subido un vídeo en sus redes.

"Se ha cogido una clase business, hotelazo, porque pagamos todos los españoles, y se ha ido a Los Oscars", ha comenzado criticando la colaboradora. "Va a pisar el territorio Trump y yo me pregunto: ¿qué pin se va a poner en la alfombra roja? ¿El de Palestina? ¿El de Irán? ¿El antiTrump?", continúa en su clip.

Noticias relacionadas

Por último, la colaboradora cuestiona la ideología de la vicepresidenta por irse hasta Hollywood a Los Oscar: "Comunismo de caviar. Lo pagamos tú y yo", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
  2. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  3. Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait
  4. Última encuesta de las elecciones en Castilla y León 2026: sondeos a pie de urna
  5. La Comisión Permanente del Poder Judicial rechaza archivar las diligencias sobre el juez Peinado que propone el Promotor de la Acción Disciplinaria
  6. La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
  7. La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
  8. Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany

Estrasburgo decidirá el día 23 si revisa la sentencia que declaró que no se vulneraron los derechos de los condenados del 'procés'

Estrasburgo decidirá el día 23 si revisa la sentencia que declaró que no se vulneraron los derechos de los condenados del 'procés'

La Diputación de Barcelona reconoce la sostenibilidad turística de 116 empresas del Baix Llobregat

La Diputación de Barcelona reconoce la sostenibilidad turística de 116 empresas del Baix Llobregat

El PNV ve "preocupantes" los pasos atrás del Gobierno en la cesión de los aeropuertos a Euskadi

El PNV ve "preocupantes" los pasos atrás del Gobierno en la cesión de los aeropuertos a Euskadi

Jubilado con 42 años cotizados: "Me jubilé con más dinero del que jamás imaginé tener, aunque la seguridad financiera no te da un propósito en la vida"

Jubilado con 42 años cotizados: "Me jubilé con más dinero del que jamás imaginé tener, aunque la seguridad financiera no te da un propósito en la vida"

Zelenski visitará España el miércoles y se reunirá con Sánchez en Moncloa

Zelenski visitará España el miércoles y se reunirá con Sánchez en Moncloa

La sorprendente calle de oro que Dubái está construyendo en su nuevo distrito comercial

La sorprendente calle de oro que Dubái está construyendo en su nuevo distrito comercial

Sánchez responde a las amenazas de Trump que las relaciones comerciales con España se abordan en el marco de la UE

Sánchez responde a las amenazas de Trump que las relaciones comerciales con España se abordan en el marco de la UE

Gira de Rosalía 2026 en España: fechas de 'Lux', entradas y todo sobre los conciertos en Madrid y Barcelona

Gira de Rosalía 2026 en España: fechas de 'Lux', entradas y todo sobre los conciertos en Madrid y Barcelona