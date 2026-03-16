Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oscar 2026Elecciones BarçaElecciones Castilla y LeónAlfombra rojaOliver LaxeJavier BardemMejores vestidos OscarsNominados OscarRosalíaGira RosalíaHuelga profesoresTiempo CatalunyaGuerra en IránFrancisca Cadenas
instagramlinkedin

'Al Cielo con ella'

Shakira prepara una sorpresa exclusiva para sus conciertos en España con un estadio propio y desvela cuándo actuará

La colombiana le cuenta a Henar Álvarez cuando actuará en España y lo que se puede esperar de sus conciertos

'Al cielo con ella' sigue su meteórico ascenso y aprovecha la entrevista a Shakira para subir hasta La 1

Shakira en 'Al Cielo con ella'

Shakira en 'Al Cielo con ella' / LA 2

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Shakira y España volverán a unir sus caminos muy pronto gracias a la gira 'Las mujeres ya no lloran' con la que la colombiana está recorriendo el mundo. Anoche, 'Al Cielo con ella' ofreció el adelanto de su entrevista que podremos ver muy pronto en La 1 y confirmó sorpresas para sus shows en nuestro país.

Como decimos, la colombiana será la primera invitada de la nueva etapa del programa de Henar Álvarez y anoche en La 2, pudimos ver un adelanto exclusivo de esta entrevista: "¿Cuándo vas a venir a España?", le preguntó sin rodeos la presentadora.

"España está reservado para el final", confirmó Shakira, que correrá su exitoso tour en nuestro país. "He tirado la casa por la ventana porque Live Nation - la promotora de su gira - está preparando un estadio especialmente estos conciertos", confirmó sorprendiendo a la presentadora.

Noticias relacionadas

"Se va a llamar estadio Shakira", afirmó la cantante. "Va a ser de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España, pero ya no puedo decir más". Por último, Henar le preguntó por el número de noches que actuará, aunque Shakira solo pudo confirmar que "van a ser más de dos días".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
  2. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  3. Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait
  4. Última encuesta de las elecciones en Castilla y León 2026: sondeos a pie de urna
  5. La Comisión Permanente del Poder Judicial rechaza archivar las diligencias sobre el juez Peinado que propone el Promotor de la Acción Disciplinaria
  6. La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
  7. Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany
  8. La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo

Shakira prepara una sorpresa exclusiva para sus conciertos en España con un estadio propio y desvela cuándo actuará

Shakira prepara una sorpresa exclusiva para sus conciertos en España con un estadio propio y desvela cuándo actuará

Robles exige a Israel a través de la ONU que "respete la vida" de los cascos azules en el Lïbano

Robles exige a Israel a través de la ONU que "respete la vida" de los cascos azules en el Lïbano

DIRECTO | La UE responde a Trump que el estrecho de Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN

DIRECTO | La UE responde a Trump que el estrecho de Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN

Ultrasonidos en los coches como solución para reducir los atropellos de erizos

Ultrasonidos en los coches como solución para reducir los atropellos de erizos

Tiene 90 años, se jubiló y ha visitado 74 países viajando sola por el mundo: "Prefiero cansarme que oxidarme"

Tiene 90 años, se jubiló y ha visitado 74 países viajando sola por el mundo: "Prefiero cansarme que oxidarme"

Tiene 90 años, se jubiló y ha visitado más de 80 países viajando sola por el mundo: "Tengo una buena pensión, pero en India vivo con 6 euros al día”

Tiene 90 años, se jubiló y ha visitado más de 80 países viajando sola por el mundo: "Tengo una buena pensión, pero en India vivo con 6 euros al día”

Sánchez analiza este lunes con su Ejecutiva los "buenos resultados" conseguidos por el PSOE en Castilla y León

Sánchez analiza este lunes con su Ejecutiva los "buenos resultados" conseguidos por el PSOE en Castilla y León

La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel