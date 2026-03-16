'El Hormiguero' apuesta por 'Torrente' para iniciar una semana de música, cine y series

Como cada lunes, 'El hormiguero' inicia su semana en Antena 3 con una nueva lista de invitados que irán pasando por el programa de Pablo Motos. Actores, actrices y una de las cantantes más queridas de nuestro país serán los protagonistas de esta semana.

Lunes: Santiago Segura

Tras el éxito de 'Torrente', que se ha estrenado con 900.000 espectadores, Santiago Segura acude al show de Antena 3 para hablar sobre los detalles de la sexta entrega de la saga donde volveremos a ver, doce años después, las nuevas peripecias de José Luis Torrente.

Martes: Ana Torroja

El martes la cantante Ana Torroja presenta su nuevo disco, titulado Se ha acabado el show, que se publica el próximo 20 de marzo. Se trata de un álbum escrito por la artista en su totalidad y compuesto por diez nuevos temas.

Miércoles: Mario Casas y Mariela Garriga

De vuelta al cine, Pablo Motos recibe alos actores Mario Casas y Mariela Garriga, protagonistas de 'Zeta', la nueva película que protagonizan y que se estrena en Prime Video el próximo 20 de marzo. Se trata de un thriller de espionaje y acción que arranca con el asesinato de cuatro ex agentes de inteligencia en distintas embajadas del mundo.

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Jueves: Megan Montaner y Rodolfo Sancho

Cierran la semana los actores Megan Montaner y Rodolfo Sancho para presentar la segunda temporada de la serie 'Entre Tierras'. La ficción puede disfrutarse desde el 15 de marzo en Atresplayer y retoma la historia de los Cervantes veinte años después.