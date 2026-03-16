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Domingo 15 de marzo 2026

Audiencias TV ayer: 'Supervivientes' sufre, pero lidera en una noche electoral con Antena 3 como referente

'Al cielo con ella' cierra su andadura en La 2 con un gran 4,1% de share

'Supervivientes' / 'Antena 3 Noticias'

'Supervivientes' / 'Antena 3 Noticias' / TELECINCO / ANTENA 3

Redacción Yotele

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Madrid
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'Supervivientes' ofreció anoche su segunda gala de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda al frente. El reality volvió a ser líder de una noche dominical en la que sufrió, pues perdió 2,3 puntos respecto a la semana pasada y se hizo con el 11,9% y 921.000 espectadores.

Todo eso en una noche marcada por las elecciones en Castilla y León, que convirtieron a Antena 3 en referente informativo con el especial más seguido de la noche. Matías Prats y Mónica Carrillo convencieron al público con un 10,4% y 1.333.000 seguidores.

Por su parte, TVE se conformó con un 8,2% y 1.037.000 televidentes, mientras que 'Al Rojo Vivo' logró un gran 8% y 1.017.000 fieles. En el post, laSexta consigue retener al 5% y 477.000 apoyos. En La 2, 'Al Cielo con ella' cerró su andadura antes de su salto a La 1 con un muy buen 4,1%.

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