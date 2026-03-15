¿Por qué no se emite hoy 'Lo de Évole' en laSexta?

'Lo de Évole', el espacio estrella de Jordi Évole en laSexta, se ha venido emitiendo tradicionalmente los domingos a las 21:30 horas. Los espectadores del programa saben que pueden esperar semanlmente entrevistas en profundidad a todo tipo de personajes. De hecho, la última invitada fue la actriz Lola Herrera. Sin embargo, hoy el espacio no ocupará su horario habitual.

El motivo es que este domingo se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León, un evento que obliga a las cadenas de televisión a reorganizar su programación para ofrecer una cobertura especial y en directo de los comicios. En estas ocasiones, es habitual que 'Lo de Évole' ceda su espacio a la actualidad, como ya hizo el pasado 8 de febrero con las elecciones en Aragón.

Así, laSexta emitirá esta noche un nuevo especial de 'Al Rojo Vivo', con seguimiento minuto a minuto de los resultados electorales, análisis de expertos y conexiones con delegaciones en toda la región. La cadena repite así la fórmula que utiliza en todas las noches de elecciones, priorizando la información frente al entretenimiento habitual de los domingos.

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Se espera que 'Lo de Évole' regrese a su horario habitual el próximo domingo a las 21:30 horas, retomando las entrevistas que caracterizan al programa.