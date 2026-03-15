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Cayetana Guillén Cuervo, rota de emoción, se pronuncia por primera vez tras la muerte de su madre, Gemma Cuervo: "Deja una ausencia imposible"

La actriz se ha parado junto a los medios antes de entrar al tanatorio para agradecer las muestras de apoyo y cariño

Muere la actriz Gemma Cuervo, gran dama del teatro e icono de 'Aquí no hay quien viva', a los 91 años

Cayetana Guillén habla por primera vez tras la muerte de su madre, Gemma Cuervo

Cayetana Guillén habla por primera vez tras la muerte de su madre, Gemma Cuervo

Javier Vendrell Camacho

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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La muerte de Gemma Cuervo a los 91 años ha provocado una profunda conmoción en el mundo de la cultura y la televisión en España. La histórica actriz, recordada por su larga trayectoria en teatro, cine y televisión, ha fallecido dejando tras de sí una carrera de más de seis décadas y una familia muy unida.

Este domingo se ha abierto la capilla ardiente en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos (Madrid), donde familiares, amigos y compañeros de profesión han acudido para darle el último adiós. Entre ellos estaban sus tres hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, visiblemente emocionados en estos momentos de duelo.

La actriz y presentadora ha atendido brevemente a los medios a las puertas del tanatorio y no ha podido contener las lágrimas al recordar a su madre. En sus palabras, ha querido agradecer también las numerosas muestras de cariño recibidas en las últimas horas tras la noticia de su fallecimiento.

"Quiero dar las gracias a las muestras de afecto de todo el mundo. Está siendo muy abrumador y, realmente, te llevas lo que dejas, y mi madre lo que ha dejado es un amor infinito, transversal que ha llegado a los corazones de muchas generaciones. Mejor no se podría haber hecho", ha comunicado emocionada.

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"El amor reconforta muchísimo, es lo único que reconforta. Deja una ausencia un poco imposible. Es como que ya no tienes donde volver.Estos días hemos estado tan tan unidos, que es el legado que ha dejado mi madre. Ese amor. Ese propósito de dar nuestra mejor versión y la voluntad de aportar a la vida de los demás", ha destacado la actriz.

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