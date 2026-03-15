Sábado 14 de marzo 2026
Audiencias TV ayer: 'Atrapa un millón' lidera sin rival y 'Fiesta' marca su mejor dato del año
'Got Talent' se recupera levemente y vuelve a ocupar la segunda posición del ránking
'Atrapa un millón' volvió a liderar la noche del sábado y lo hizo con la segunda mejor marca de esta temporada. El concurso de Manel Fuentes se adapta a la perfección al prime time del sábado y fue la única oferta en superar el doble dígito con un 11,4% y 1.134.000 espectadores.
Por su parte, Telecinco celebra por partida doble: 'Got Talent' frena su caída y escala más de un punto para recuperar la segunda posición del ránking con un 9,5% y 854.000 seguidores, mientras que 'Fiesta' logra su mejor tarde del año con un 9,4% y 854.000 fieles.
En cambio, la apuesta de TVE por Los Oscar pincha con 'Barbie', que en su nuevo pase se conforma con pobre 4,9% y 498.000 televidentes. Cierran el ranking el cine de Cuatro con 'La guerra del mañana' (7,8%) y 'laSexta Xplica' (7,7%), que continúa fuerte.
- Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
- Un estudio del Deutsche Bank afirma que el título universitario “ya no es garantía de éxito laboral” tras la irrupción de la IA
- Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait
- Primeras reacciones al estreno de 'Torrente, presidente': 'Para esto vale la pena ir al cine
- La Comisión Permanente del Poder Judicial rechaza archivar las diligencias sobre el juez Peinado que propone el Promotor de la Acción Disciplinaria
- La escalada del conflicto en Irán dispara un 479% la demanda de alquiler temporal en Barcelona entre usuarios de Oriente Próximo
- Un fallo en las pensiones permite ahora a miles de jubilados cobrar hasta 14.000 euros
- Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia