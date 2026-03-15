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Sábado 14 de marzo 2026

Audiencias TV ayer: 'Atrapa un millón' lidera sin rival y 'Fiesta' marca su mejor dato del año

'Got Talent' se recupera levemente y vuelve a ocupar la segunda posición del ránking

'Atrapa un millón' / 'Fiesta'

'Atrapa un millón' / 'Fiesta' / ANTENA 3 / TELECINCO

Redacción Yotele

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Madrid
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'Atrapa un millón' volvió a liderar la noche del sábado y lo hizo con la segunda mejor marca de esta temporada. El concurso de Manel Fuentes se adapta a la perfección al prime time del sábado y fue la única oferta en superar el doble dígito con un 11,4% y 1.134.000 espectadores.

Por su parte, Telecinco celebra por partida doble: 'Got Talent' frena su caída y escala más de un punto para recuperar la segunda posición del ránking con un 9,5% y 854.000 seguidores, mientras que 'Fiesta' logra su mejor tarde del año con un 9,4% y 854.000 fieles.

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En cambio, la apuesta de TVE por Los Oscar pincha con 'Barbie', que en su nuevo pase se conforma con pobre 4,9% y 498.000 televidentes. Cierran el ranking el cine de Cuatro con 'La guerra del mañana' (7,8%) y 'laSexta Xplica' (7,7%), que continúa fuerte.

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