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'Torrente'

Echenique lanza un dardo a Santiago Segura por el cameo de Vito Quiles en 'Torrente Presidente': "Me ha dolido"

¿Por qué 'Torrente Presidente' no tiene tráiler?

Estos son los famosos que hacen un cameo en la nueva película de Torrente: de Juan del Val a Pablo Motos

Pablo Echenique / Santiago Segura

Pablo Echenique / Santiago Segura / Cuatro / Antena 3

Kevin Rodríguez

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Tenerife
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La nueva película de la popular saga creada por Santiago Segura, 'Torrente Presidente', sigue dando que hablar incluso fuera de las salas de cine. Esta vez ha sido el exdirigente de Podemos, Pablo Echenique, quien ha comentado en redes sociales uno de los cameos del film, dejando un mensaje cargado de humor dirigido al propio director.

La película, que mezcla sátira política con el humor característico de la saga, incluye numerosos cameos de rostros conocidos del panorama mediático y político español, entre ellos el periodista Vito Quiles, cuya aparición ha sido una de las más comentadas tras el estreno.

A raíz de ello, Echenique publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido directamente a Segura. El político reaccionó con ironía a la participación de Quiles y a la caracterización de su propio personaje en la película: “Oye, @SSantiagosegura, me ha dolido un poco que hayas llamado a Vito Quiles para hacer de sí mismo como acosador fascista en #torrentepresidente pero no me hayas llamado a mí para hacer de mí mismo. Por otro lado, te agradezco que me hayas puesto mucho más pelo del que tengo. 😂”.

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'Torrente Presidente' se estrenó esta semana en cines con un gran número de apariciones sorpresa y referencias a figuras públicas, manteniendo el tono satírico que ha definido la franquicia desde su primera película y que vuelve a situar a Santiago Segura en el centro del debate mediático.

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