Muere la actriz Gemma Cuervo, gran dama del teatro e icono de 'Aquí no hay quien viva', a los 91 años

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años en Madrid, según han confirmado fuentes familiares a la agencia EFE. La intérprete, uno de los rostros más emblemáticos de la escena española durante décadas, deja tras de sí una extensa carrera en teatro, cine y televisión que la convirtió en una figura muy querida por varias generaciones de espectadores.

Nacida en Barcelona en 1934, Cuervo desarrolló una trayectoria de más de medio siglo sobre los escenarios. Aunque el teatro fue siempre su gran pasión, alcanzó enorme popularidad entre el gran público gracias a la televisión, con papeles memorables en series como 'Aquí no hay quien viva', donde interpretó a Vicenta, o 'La que se avecina', donde dio vida a Mari Tere.

La actriz también fue un nombre muy respetado dentro de la interpretación teatral española, con decenas de montajes a sus espaldas y una larga carrera que combinó con trabajos en cine y televisión. Durante años formó una de las parejas más conocidas de la profesión junto al también actor Fernando Guillén, con quien tuvo dos hijos: Cayetana Guillén Cuervo y Fernando Guillén Cuervo, ambos también dedicados al mundo de la interpretación.

En los últimos años, diversas informaciones señalaban que la actriz padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), un problema respiratorio que arrastraba desde hacía tiempo. Pese a ello, siguió siendo una figura muy querida dentro de la profesión y del público.

Noticias relacionadas

Con su fallecimiento desaparece una de las grandes damas de la interpretación española, una actriz que logró conquistar tanto al público teatral como al televisivo y cuyo legado queda ligado a algunos de los títulos más populares de la ficción nacional.