Los Premios Dial llenaron de música Tenerife con el histórico y emotivo regalo de Mónica Naranjo a Antonia San Juan

Tenerife celebró en la noche del jueves los Premios Dial y YOTELE pudo asistir a la gala y a la alfombra roja de la 30ª edición de los galardones que reconocen a los artistas que cantan en español. Laura Pausini, Pablo Alborán, Marta Sánchez, Depol...fueron alguno de los invitados en una gala que estuvo marcada por el conmovedor gesto de Mónica Naranjo hacía Antonia San Juan.

Cuando la cantante fue premiada por su trayectoria en la música, Antonia San Juan era la encargada de concederle el premio, pero Naranjo quiso tener un gesto con la actriz que arrancó la ovación del Recinto Ferial de Tenerife.

"Hoy me siento muy agradecida porque una mujer como tú...y me alegro tanto de que me lo des tú...por muchas razones. Porque Antonia te debemos todos mucho. Y me alegro tanto de que estés bien...", le decía la cantante a la canaria, que en enero comunicó haber superado su cáncer y que no podía contener la emoción.

Y justo después vino el giro de guión: Mónica Naranjo sorprendió a todos los presentes al decidir regalarle el galardón a la actriz, desatando los aplausos del público. "Esto es para ti, te lo dedico y te lo vas a llevar a casa porque te lo voy a regalar".

Un gesto emotivo que marcó una gala en la que Luis Fonsi, Laura Pausini, Leire Martínez, Pablo Alborán, Carlos Vives, Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Ezio Oliva, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche y Kany García fueron premiados. Por su parte, los Premios Dial a la Trayectoria recayeron en Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona.

Diversos artistas, presentadores de Cadena Dial y rostros conocidos como Valeria Castro, Ana Guerra, Antonia San Juan, Montoya, Marta Díaz, Sole Giménez, Jaime Moreno, Saray Esteso, Rafa Cano, Patricia Imaz, Álvaro Díaz, Carmen Ramírez, Marta Briz, Javi Ayuso, Cepeda, Guille Toledano, Enrique Fortún, Marlena, Kevin Bury, Álvaro García, o Martin Urrutia, entre otros, hicieron entrega de los galardones.

Leire Martínez, presentadora de los Premios Cadena Dial por segundo año consecutivo, abrió la gala versionando el tema de Ana Belén, “Sólo le pido a Dios”, acompañada de Sole Giménez, Ana Guerra y Guille Toledano. El evento rindió homenaje a sus 30 años de trayectoria repasando algunas de las canciones más emblemáticas de los últimos años. Artistas como Álvaro García, Kevin Bury, Cepeda, Sonia Gómez y la reaparición en el escenario de Leire Martínez, Ana Guerra y Guille Toledano interpretaron fragmentos de éxitos como “El último Vals” de La Oreja de Van Gogh, “Corazón Partío” de Alejandro Sanz, “Blanco y Negro” de Malú, “Dígale” de David Bisbal, “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra o “Zapatillas” de El Canto del Loco.

Por su parte, Ana Torroja, galardonada con el Premio Dial a la Trayectoria, presentó en directo por primera vez su nuevo tema, “La maleta”, y repasó la historia de Mecano, uno de los grupos más icónicos de la música en España, recordando clásicos como “Cruz de Navajas”, “La fuerza del destino” o “Barco a Venus”. La gala concluyó cerca de la medianoche con la actuación de la orquesta Nueva Línea, el fenómeno musical que se ha hecho viral en TikTok, que interpretó por primera vez en un evento de gran formato sus éxitos “Un besito nada más” y “Una noche de copas”.

Noticias relacionadas

Los Premios Cadena Dial Tenerife fueron, un año más, un evento solidario, esta vez en colaboración con la Fundación Canaria Aldis, que atiende a niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.