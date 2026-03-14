Antonia San Juan aclara lo qué pasó realmente con el Premio Dial que le regaló Mónica Naranjo: "No tengo palabras"

El pasado jueves los Premios Dial llenaron de estrellas el Recinto Ferial de Tenerife y YOTELE, que estuvo presente en la alfombra roja y en la gala, fue testigo del momentazo de la semana. Hablamos de la entrega que Mónica Naranjo hizo de su premio a la Trayectoria a la actriz Antonia San Juan.

Aquel gesto sorprendió al público y a la propia actriz, que ahora ha lanzado un vídeo para aclarar qué pasó realmente con el galardón: "Todavía digiriendo lo que pasó anoche. Anoche fue todo muy bonito", comenzaba reconociendo San Juan.

La actriz explicó que el jueves había comenzado el rodaje de un proyecto y justo después voló hasta Tenerife para asistir a la gala de los Premios Dial con el objetivo de entregarle el premio a Naranjo, que en palabras de la canaria, tiene una "voz que es un grito a la libertad".

"Lo que evidentemente no me esperaba es que me ofreciera el premio", reconoce San Juan que destaca la "generosidad" que tuvo la cantante: "Me daba vergüenza que me lo ofreciera. Era su premio", admite en el vídeo.

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"No hubo manera. Se lo intenté devolver porque era suyo. Es su trabajo, su trayectoria", aclara la que fuera protagonista de 'La que se avecina'. "Yo lo tengo aquí en casa como un tesoro. No tengo palabras", finaliza.