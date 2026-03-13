'¡De viernes!' prepara la entrevista decisiva tras la supuesta reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

El programa '¡De Viernes!' prepara una de sus entrevistas más esperadas con la visita de Irene Rosales, que acudirá al plató para hablar abiertamente de su distanciamiento con Kiko Rivera. La protagonista responderá a las preguntas de Santi Acosta y Beatriz Archidona después de que el DJ sorprendiera recientemente con unas declaraciones en las que reconocía que su presencia le incomodaba.

Durante la entrevista, Rosales aclarará si ha vuelto a hablar con su expareja desde aquel momento y explicará qué sintió al escuchar sus palabras. También abordará los motivos que han provocado el fuerte distanciamiento entre ambos y si cree que la nueva relación del DJ ha influido en ese cambio. Además, la televisiva hablará de su nueva etapa sentimental junto a Guillermo y de cómo está reconstruyendo su vida personal.

La conversación también tocará uno de los asuntos que más expectación genera dentro del entorno de los Pantoja: la posible reconciliación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Rosales dará su opinión sobre el estado actual de esa relación familiar y sobre la posibilidad de que el conflicto entre madre e hijo llegue a solucionarse.

La noche contará además con la presencia de Raquel Mosquera, que relatará cómo fue su primer encuentro con su marido en la cárcel francesa donde permanece detenido desde hace meses. El programa emitirá imágenes inéditas del viaje que realizó hasta la prisión y de su reacción tras el reencuentro.

En la mesa de colaboradores también habrá novedades. Jessica Bueno se incorporará al debate junto a Karmele Marchante, Rocío Flores, José María Almoguera y María Jesús Ruiz, quienes analizarán la última hora de 'Supervivientes' con nuevas imágenes de la aventura en Honduras.