Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' arrasa en su segunda gala y roza el 20% en Telecinco, aunque 'Perdiendo el juicio' también consigue crecer

La segunda gala de 'Supervivientes' confirmó su buen momento en Telecinco. El reality fue la opción más vista de la noche al firmar un 19,4% de cuota de pantalla y reunir a 1.112.000 espectadores de media, muy por delante del resto de ofertas del prime time.

En Antena 3, la serie 'Perdiendo el juicio' mejoró sus resultados respecto a la semana anterior y alcanzó un 11% de share con una media de 847.000 espectadores. Por su parte, en La 1, 'Al margen de todo', el programa presentado por Dani Rovira, se quedó con un 7,5% de cuota de pantalla y congregó a 533.000 espectadores en su tercera semana en emisión.

Entre las segundas cadenas, 'Horizonte' volvió a destacar en Cuatro con un 9,2% de cuota de pantalla y 683.000 espectadores en el prime time. Lejos quedó laSexta, que con la emisión de la película 'Juego de asesinos', consiguió anotar un 3,9% de share y 266.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero'. El programa firmó un 14,4% de share y 1.756.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' anotó su mejor dato de la semana con un 11,2% de cuota y 1.334.000 espectadores, mientras que Telecinco ofreció 'Supervivientes: Express', que alcanzó un 10,1% y 1.225.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.334.000 (11,2%)

Al margen de todo: 533.000 (7,5%)

Antena 3

El hormiguero: 1.756.000 (14,4%)

Perdiendo el juicio: 847.000 (11%)

Telecinco

Supervivientes express: 1.225.000 (10,1%)

Supervivientes: 1.112.000 (19,4%)

laSexta

El intermedio: 839.000 (6,8%)

El taquillazo “Juego de asesinos”: 266.000 (3,9%)

Cuatro

First dates: 659.000 (5,5%)

Horizonte. Avance: 996.000 (8,1%)

Horizonte: 683.000 (9,2%)

La 2

Cifras y letras: 542.000 (4,4%)

Cifras y letras: 714.000 (5,7%)

El cine de La 2 “Thelma & Louise”: 256.000 (2,6%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine “Nacida para ganar”: 151.000 (4,6%)

Antena 3

Perdiendo el juicio: 298.000 (6,8%)

Allí abajo: 119.000 (4,8%)

laSexta

Cine “Paris: Infierno helado”: 77.000 (3%)

Cuatro

Callejeros: 233.000 (7,5%)

El desmarque. Madrugada: 118.000 (6,4%)

La 2

Documentos TV: 44.000 (1%)

Cine “Luis Cernuda, el habitante del olvido”: 10.000 (0,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 841.000 (10,6%)

Valle Salvaje: 744.000 (11%)

La Promesa: 863.000 (12%)

Malas lenguas: 894.000 (10,7%)

Aquí la Tierra: 1.261.000 (12,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.308.000 (15,6%)

Y ahora, Sonsoles: 724.000 (10,1%)

Pasapalabra: 1.741.000 (17,9%)

Telecinco

El tiempo justo: 631.000 (8,3%)

El diario de Jorge: 668.000 (9,2%)

¡Allá tú!: 905.000 (9,5%)

laSexta

Zapeando: 434.000 (5,3%)

Más vale tarde: 426.000 (6%)

laSexta clave: 602.000 (5,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 557.000 (7,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 382.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 588.000 (6,5%)

Grandes documentales: 268.000 (3,5%)

Malas lenguas: 467.000 (6,7%)

Sukha: 145.000 (1,7%)

Limpia y ordena: 143.000 (1,3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 408.000 (20,2%)

Mañaneros 360: 540.000 (17,4%)

Mañaneros 360: 930.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo público: 336.000 (13,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 807.000 (16,6%)

La ruleta de la suerte: 1.594.000 (21,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 179.000 (9,4%)

El programa de AR: 263.000 (11,5%)

Vamos a ver: 325.000 (9%)

El precio justo: 579.000 (8,4%)

laSexta

Aruser@s: 310.000 (14,3%)

Al rojo vivo: 353.000 (9,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 18.000 (1%)

Alerta cobra: 41.000 (2%)

Alerta cobra: 64.000 (2,9%)

En boca de todos: 262.000 (8,4%)

La 2

Zoom tendencias: 4.000 (0,2%)

Tasmania: Extraña y maravillosa: 8.000 (0,4%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 9.000 (0,4%)

Aquí hay trabajo: 14.000 (0,7%)

La aventura del saber: 43.000 (1,9%)

Baserri gourmet: 32.000 (1,4%)

El western de La 2 “Mano rápida”: 66.000 (2%)

El cazador: 85.000 (1,4%)

El cazador: 211.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.340.000 (25,3%)

Telediario 1: 1.484.000 (16%)

laSexta Noticias 14h: 748.000 (9,2%)

Informativos Telecinco 15h: 758.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 1: 526.000 (7,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.176.000 (18,3%)

Telediario 2: 1.615.000 (13,7%)

Informativos Telecinco 21h: 992.000 (8,4%)

laSexta Noticias 20h: 726.000 (7,9%)

Noticias Cuatro 2: 518.000 (5,7%)

Matinal

Telediario matinal: 185.000 (21,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 282.000 (14,9%)

El Matinal (Telecinco): 117.000 (8,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (12,2%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,5%), La 2 (3,3%).

Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,5%), La 2 (3,2%).