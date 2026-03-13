Estos son los famosos que hacen un cameo en la nueva película de Torrente: de Juan del Val a Pablo Motos

La nueva entrega de la saga creada por Santiago Segura, titulada 'Torrente Presidente', ya ha llegado a los cines con una de las listas de cameos más extensas de la franquicia. Según ha podido saber El Periódico, que ya ha podido ver la nueva película, el film reúne a numerosos rostros del cine, la televisión y la política en breves apariciones dentro de la historia del popular personaje.

Entre los nombres que aparecen en la película figuran Fernando Esteso, Esther Cañadas, Yola Berrocal, Kiko Rivera, Juan del Val, Bertín Osborne, Pablo Motos, Ana Rosa Quintana, David Güiza, Carlos Herrera, Jordi Évole, Jordi Sánchez, Cristina Pardo, José Luis Moreno, Gonzalo Miró, Florentino Fernández, Barragán, Cañita Brava, Carlos Latre, Leo Harlem, Jesulín de Ubrique, El Gran Wyoming, Mariano Rajoy, Alec Baldwin, Kevin Spacey y Javier Cámara.

Algunos de ellos ya habían aparecido en entregas anteriores de la saga, como Kiko Rivera, Pablo Motos, Yola Berrocal, José Luis Moreno, Florentino Fernández, Barragán, Cañita Brava, Carlos Latre, Jesulín de Ubrique, Alec Baldwin o Javier Cámara, que repiten participación en esta nueva aventura del irreverente policía.

Uno de los momentos más comentados será la presencia de Fernando Esteso, figura histórica de la comedia española. El actor rodó su cameo antes de su fallecimiento a comienzos de 2026, por lo que su aparición en la película se convierte en su última intervención en la gran pantalla.

Con esta larga lista de apariciones sorpresa, Segura vuelve a apostar por uno de los sellos de identidad de la saga 'Torrente': convertir cada entrega en un desfile de celebridades que se prestan a participar en el universo caótico y satírico del personaje.