Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránEstrecho de OrmuzRodaliesMañuecoElecciones BarçaEnric ReynaAlbaresSiratEmpleo públicoTorrenteCollserolaMenú Reyes
instagramlinkedin

Rostros conocidos

Estos son los famosos que hacen un cameo en la nueva película de Torrente: de Juan del Val a Pablo Motos

La nueva película de Santiago Segura reúne a decenas de celebridades en apariciones sorpresa, incluido Fernando Esteso en una de sus últimas grabaciones.

Pablo Motos y Juan del Val, cameos en 'Torrente Presidente'

Pablo Motos y Juan del Val, cameos en 'Torrente Presidente' / Atresmedia/Planeta

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La nueva entrega de la saga creada por Santiago Segura, titulada 'Torrente Presidente', ya ha llegado a los cines con una de las listas de cameos más extensas de la franquicia. Según ha podido saber El Periódico, que ya ha podido ver la nueva película, el film reúne a numerosos rostros del cine, la televisión y la política en breves apariciones dentro de la historia del popular personaje.

Entre los nombres que aparecen en la película figuran Fernando EstesoEsther CañadasYola BerrocalKiko RiveraJuan del ValBertín OsbornePablo MotosAna Rosa QuintanaDavid GüizaCarlos HerreraJordi ÉvoleJordi SánchezCristina PardoJosé Luis MorenoGonzalo MiróFlorentino FernándezBarragánCañita BravaCarlos LatreLeo HarlemJesulín de UbriqueEl Gran WyomingMariano RajoyAlec BaldwinKevin Spacey y Javier Cámara.

Algunos de ellos ya habían aparecido en entregas anteriores de la saga, como Kiko RiveraPablo MotosYola Berrocal, José Luis MorenoFlorentino FernándezBarragánCañita BravaCarlos LatreJesulín de UbriqueAlec Baldwin o Javier Cámara, que repiten participación en esta nueva aventura del irreverente policía.

Uno de los momentos más comentados será la presencia de Fernando Esteso, figura histórica de la comedia española. El actor rodó su cameo antes de su fallecimiento a comienzos de 2026, por lo que su aparición en la película se convierte en su última intervención en la gran pantalla.

Noticias relacionadas

Con esta larga lista de apariciones sorpresa, Segura vuelve a apostar por uno de los sellos de identidad de la saga 'Torrente': convertir cada entrega en un desfile de celebridades que se prestan a participar en el universo caótico y satírico del personaje.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
  2. Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
  3. El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
  4. Un fallo en las pensiones permite ahora a miles de jubilados cobrar hasta 14.000 euros
  5. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  6. Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
  7. La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja
  8. Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde

'¡De viernes!' prepara la entrevista decisiva tras la supuesta reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

'¡De viernes!' prepara la entrevista decisiva tras la supuesta reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Barcelona y L'Hospitalet estrechan lazos para aterrizar grandes proyectos metropolitanos como el Clínic o el Biopol

Barcelona y L'Hospitalet estrechan lazos para aterrizar grandes proyectos metropolitanos como el Clínic o el Biopol

Un pueblo de Burgos saca a concurso el alquiler de su bar por 10 euros al mes

Un pueblo de Burgos saca a concurso el alquiler de su bar por 10 euros al mes

El Gobierno estrena una página web con recomendaciones sobre el "trío de eclipses ibéricos" que vivirá España entre 2026 y 2028

El Gobierno estrena una página web con recomendaciones sobre el "trío de eclipses ibéricos" que vivirá España entre 2026 y 2028

Albert Perrin, exdirectivo del Barça: "Laporta ha de acabar lo que ha comenzado"

Albert Perrin, exdirectivo del Barça: "Laporta ha de acabar lo que ha comenzado"

DIRECTO | EEUU afirma que el líder supremo iraní está herido y "probablemente desfigurado"

DIRECTO | EEUU afirma que el líder supremo iraní está herido y "probablemente desfigurado"

La ciudad española a la que la prensa británica llama “la nueva Barcelona”

La ciudad española a la que la prensa británica llama “la nueva Barcelona”

Estos son los famosos que hacen un cameo en la nueva película de Torrente: de Juan del Val a Pablo Motos

Estos son los famosos que hacen un cameo en la nueva película de Torrente: de Juan del Val a Pablo Motos