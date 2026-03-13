Santiago Segura arrasa con 'Torrente Presidente': vende más de 150.000 entradas antes de su estreno

Santiago Segura ha logrado un arranque de lo más singular con 'Torrente Presidente'. A falta de su estreno en salas, la película ya ha vendido más de 150.000 entradas anticipadas, una cifra que el propio equipo del filme ha comunicado en tono electoral, simulando una jornada de votación para elegir al peculiar protagonista de la saga como presidente.

Según los datos difundidos por la campaña de la película, más de 150.000 “votantes” ya han ejercido su derecho a voto antes de la jornada electoral fijada para el 13 de marzo. El comunicado, presentado como si se tratara de información procedente de un centro de control de datos de una campaña política, explica que el voto anticipado ha superado todas las previsiones.

El lanzamiento del proyecto ha seguido además una estrategia promocional muy poco habitual. Segura ha decidido no mostrar absolutamente nada del filme antes de su estreno: no existe tráiler oficial, tampoco avances ni clips promocionales. Incluso el tradicional pase de prensa previo ha sido programado el lunes siguiente al estreno, cuando los espectadores ya hayan podido ver la película durante el fin de semana.

Esta campaña basada en el misterio y el humor ha generado una enorme expectación entre los seguidores de la saga José Luis Torrente, uno de los personajes más populares del cine español. La película se presenta como una nueva vuelta de tuerca al universo del policía más irreverente del cine nacional, ahora con una sátira política que arranca incluso antes de llegar a la gran pantalla.

Noticias relacionadas

Con más de 150.000 entradas vendidas de forma anticipada, el estreno de 'Torrente Presidente' se perfila como uno de los eventos cinematográficos más comentados del año en España, impulsado por una campaña que ha convertido la propia promoción en parte del espectáculo.