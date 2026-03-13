‘Esa noche’: el thriller literario que vuelve a la actualidad gracias a su adaptación televisiva en Netflix

El estreno de la serie 'Esa noche' en Netflix ha puesto de nuevo en circulación la historia en la que se inspira la ficción. Antes de llegar a la pantalla, el relato nació en la novela homónima de Gillian McAllister, un thriller que se publicó con gran éxito entre los lectores de suspense y que ahora vuelve a ganar visibilidad gracias a la adaptación audiovisual.

El libro plantea un dilema moral que actúa como motor de la trama: una llamada inesperada en mitad de la noche lo cambia todo. A partir de ese momento, un grupo de hermanas se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para protegerse entre sí después de un suceso que podría arruinar sus vidas. Ese punto de partida convierte la historia en una cadena de decisiones cada vez más difíciles.

La serie, protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, toma ese mismo conflicto como base para construir su narrativa. Aunque la adaptación introduce cambios y matices propios del formato televisivo, mantiene el núcleo del relato: cómo un hecho aparentemente puntual puede alterar por completo la relación entre los miembros de una familia.

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La novela ya había destacado dentro del thriller contemporáneo por su ritmo y por la manera en que explora la culpa, la lealtad y los secretos familiares. Ahora, con la llegada de la ficción a Netflix, la historia vuelve a estar en conversación, no solo entre los espectadores de series, sino también entre quienes descubren, o redescubren, el libro en el que todo comenzó.