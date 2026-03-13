Movistar Plus+ pone fecha al estreno de ‘Yo siempre a veces’, la nueva serie producida por Los Javis

La plataforma Movistar Plus+ ya ha fijado la fecha de estreno de 'Yo siempre a veces', su nueva serie original producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi a través de Suma Content. La ficción, creada por Marta Bassols y Marta Loza, llegará al catálogo el 23 de abril, cuando se estrenarán de golpe sus seis episodios de media hora.

La historia sigue a Laura, interpretada por Ana Boga, una mujer que se convierte en madre casi por accidente después de quedarse embarazada apenas una semana tras conocer a Rubén, personaje al que da vida David Menéndez. Meses después del nacimiento de su hijo Mario, la relación entre ambos ya se ha roto y ella se enfrenta prácticamente sola a la crianza mientras intenta ordenar su propia vida.

Con tono de comedia dramática, la serie plantea un retrato generacional centrado en los dilemas de quienes rondan la treintena: precariedad laboral, expectativas frustradas y la presión de alcanzar una supuesta estabilidad personal y familiar. La ficción apuesta por desmontar la idea de la pareja o la familia perfecta y mostrar las contradicciones de una generación que intenta encontrar su lugar.

La dirección corre a cargo de Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y la propia Marta Loza. El rodaje se ha desarrollado entre Barcelona y Berlín, dos ciudades que sirven como telón de fondo a la historia.

Noticias relacionadas

El reparto lo completan nombres como Paco Tous, Belén Ponce de León, María de Medeiros, Diane Guerrero, Neus Asensi, Juani Ruiz y Jordi Vilches, que acompañarán a los protagonistas en este retrato sobre las dificultades de crecer cuando la vida no sigue el guion esperado.