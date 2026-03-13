Dani Rovira anuncia la cancelación de ‘Al margen de todo’ tras solo tres emisiones en La 1

El programa 'Al margen de todo', presentado por Dani Rovira, ha sido cancelado en TVE después de apenas tres emisiones en el prime time de La 1. Ha sido el propio humorista quien ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales, donde ha compartido un breve mensaje explicando el final del formato.

“Se cancela Al margen de todo. No hemos sabido conectar con los espectadores. Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto”, ha escrito Rovira en Instagram. El actor añadió además una reflexión tras la experiencia: “Otro aprendizaje más a nuestras espaldas”.

El programa debutó el 26 de febrero con un 10,1% de cuota de pantalla, un dato que lo situó como cuarta opción de la noche. A partir de ahí, la tendencia fue descendente: el segundo programa cayó al 7,7% de share, y la tercera entrega registró su peor resultado con un 7,5%. El formato, producido por El Terrat, había llegado para cubrir el hueco que dejaron en la parrilla la pausa de Andreu Buenafuente con 'Futuro imperfecto' y la marcha de Marc Giró a laSexta. Sin embargo, el programa no logró consolidarse en una cadena que en marzo ronda el 12% de cuota media.

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La cancelación llega además en un momento de reajustes en la televisión pública. Recientemente se ha anunciado que 'Al cielo con ella', el programa presentado por Henar Álvarez, dará el salto de La 2 a La 1, donde podría ocupar precisamente la noche de los jueves con una entrevista a Shakira como uno de sus grandes reclamos.