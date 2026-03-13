César Muñoz estalla tras el testimonio de Paquita de Mónaco sobre su alquiler: “Estamos condenando a mucha gente a no tener futuro”

Se convirtió en uno de los personajes más polémicos a mediados de los 2000, y hace poco volvió a Telecinco con un gran cambio en su vida. Paquita de Mónaco intervino en 'El tiempo justo', provocando una reflexión inesperada en plató. La invitada explicó que el dueño de la vivienda en la que reside ha decidido no renovar su contrato de alquiler, una situación que la obliga a buscar casa de nuevo y que le genera temor ante la posibilidad de quedarse sin techo.

A raíz de su testimonio, el presentador César Muñoz aprovechó para trasladar el debate a un problema que, a su juicio, va mucho más allá de un caso individual. Durante el programa, el periodista dibujó lo que considera un retrato de la realidad que viven muchas personas en España: “Esta es la radiografía de un país, donde los jóvenes no se pueden ir de casa, comprase una casa... No pueden hacer un futuro”.

El comunicador también quiso dirigirse directamente a quienes tienen capacidad para impulsar cambios en materia de vivienda. Ante la dificultad de acceder a un hogar, lanzó una petición clara desde el plató: “Así es imposible. Alguien tiene que hacer algo”.

Muñoz cerró su reflexión cuestionando el contraste entre el discurso institucional y la realidad cotidiana de muchos ciudadanos. En ese sentido, concluyó con una frase especialmente crítica: “Nos damos muchos puños en el pecho porque España es un gran país. Sí, pero, si estamos condenando a gran parte de la gente a no poder hacer un futuro, no valemos nada”.