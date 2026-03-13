Álex Ghita, primer desterrado de 'Supervivientes 2026' tras la llegada de Almudena al grupo general

La segunda gala de 'Supervivientes' dejó el primer gran terremoto de la edición. El protagonista fue Álex Ghita, que en apenas una semana había acumulado conflictos con sus compañeros tras robar comida, discutir con el grupo y pedir abiertamente su expulsión. La audiencia cumplió su deseo, aunque solo a medias: no fue expulsado, pero sí convertido en el primer desterrado del concurso.

La decisión llegó tras una tensa noche de salvaciones. Marisa Jara, Ghita y Toni Elías eran los nominados tras la salvación previa del cantante. Durante la mecánica de la plataforma, primero cayó barro sobre la modelo y después sobre el entrenador, lo que dejó a Elías como salvado inicial. Más tarde, en la Palapa, Jorge Javier Vázquez comunicó el veredicto definitivo: Marisa también se salvaba y Ghita pasaba a convertirse en el primer desterrado del reality: “La isla me tumbó completamente. Espero que el ganador sea alguien de mi equipo”, dijo antes de marcharse.

El concursante pensaba que su aventura había terminado, pero la sorpresa llegó al desembarcar en Playa Destino, donde le esperaban Borja Silva y Darío Linero, llegados desde 'La isla de las tentaciones' junto a Almudena Porras. Ghita reaccionó con incredulidad al descubrir que no abandonaba el concurso: “No me pienso bajar en esta isla. Llevadme al hotel”, protestó al principio. Finalmente, el presentador le confirmó que su continuidad dependerá del voto del público, que decidirá cuál de los tres será el primer expulsado definitivo.

Por su parte, Almudena llegaba al grupo general, aunque dejando claro que no estaba contenta con la decisión de "dejar salir" a Darío y Borja: "Desde aquí quisiera pedirles perdón, creo que me he equivocado. Estoy muy triste, asimilando esa decisión. Echo mucho de menos a Borja, siento que no soy la indicada para decidir si alguien se va o no, pero quiero demostrar que soy fuerte y no necesito a un hombre al lado. Por eso no me arrepiento, pero no quería quitarle esta oportunidad a nadie".

Noticias relacionadas

Mientras tanto, la gala continuó con una nueva prueba de líder. Ivonne Reyes se impuso en el desafío “La caída de Ícaro” y se convirtió en la líder inmune de Playa Victoria, mientras Aratz logró el liderazgo en el otro grupo tras superar a sus compañeros. La noche terminó con una nueva ronda de nominaciones que dejó en la cuerda floja a Toni Elías, Almudena Porras, Marisa Jara y Claudia, nombres que formarán la próxima lista de candidatos a abandonar el reality en la siguiente gala.