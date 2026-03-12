Confrontación directa
Oriana se rebela contra la producción de ‘La casa de los famosos’ y recibe un importante castigo
La concursante se niega a seguir las instrucciones durante las nominaciones y “la jefa” anula su voto.
Momento de máxima tensión en 'La casa de los famosos', la versión latina estadounidense de 'Gran Hermano VIP' emitida por Telemundo. Durante el proceso de nominaciones, Oriana Marzoli protagonizó un tenso enfrentamiento con la producción del programa que terminó con una sanción directa.
Todo ocurrió cuando la concursante entró al confesionario para repartir sus puntos de nominación. Antes de comenzar, la voz de “la jefa”, equivalente al famoso “súper” del formato, lanzó un aviso a los participantes: “El nivel de violencia tiene y debe de bajar. ¿Está claro?”. La reacción de Oriana fue irónica: “Síiiii, me encanta”.
Cuando el programa le pidió que asignara sus votos, la concursante decidió cuestionar el funcionamiento del reality en lugar de nominar: “Pues fíjate, te lo voy a decir después de que me expliquen por qué exactamente nos piden ayer en la gala que paremos…”, comenzó a decir, sin poder terminar la frase porque la producción le recordó que era momento de votar: "En este momento es nominación".
Lejos de obedecer, Oriana siguió protestando. “No, no me interesa”, respondió cuando la jefa insistió en que se limitara a realizar la nominación. La concursante incluso acusó al programa de generar tensión en la casa: “Estáis creando un clima todavía más hostil, generando todos los cambios…”. La respuesta de la organización fue inmediata: “En este momento queda anulada tu nominación. Gracias, Oriana. Sal del confesionario”, anunció la jefa, poniendo fin a la discusión y dejando sin efecto los votos de la concursante.
El momento generó sorpresa dentro del reality, ya que no es habitual que una nominación quede invalidada por desobedecer directamente las instrucciones de la producción. Tras escuchar la decisión, Oriana abandonó el confesionario sin poder completar su votación, protagonizando uno de los momentos más tensos de la edición.
