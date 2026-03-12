La saga continúa
‘La Nena’, nueva entrega del universo de ‘La Novia Gitana’, ya tiene fecha de estreno, que llegará simultáneamente a Disney+ y atresplayer
La serie protagonizada por Nerea Barros llegará el 12 de abril a ambas plataformas y completará la trilogía basada en las novelas de Carmen Mola.
La tercera entrega del universo televisivo de 'La Novia Gitana' ya tiene fecha de estreno. 'La Nena', adaptación de la novela homónima de Carmen Mola, llegará el próximo 12 de abril con lanzamiento simultáneo en Disney+ y atresplayer. Coincidiendo con su llegada, las dos primeras entregas de la saga, La Novia Gitana y La Red Púrpura, también se incorporarán al catálogo de Disney+.
La ficción constará de ocho episodios y vuelve a estar dirigida por Paco Cabezas, responsable de las anteriores entregas y conocido por trabajos en series internacionales como 'Fear the Walking Dead', 'Penny Dreadful', 'The Umbrella Academy' o 'Wednesday'. En esta ocasión comparte dirección con Miguel Ángel Trudu.
La historia vuelve a estar encabezada por Nerea Barros, que lidera un reparto en el que repiten Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra. A esta tercera entrega se suman nuevos fichajes como Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire.
La trama retoma los acontecimientos meses después de lo ocurrido en 'La Red Púrpura'. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido y solo Mariajo conoce su paradero. Sin embargo, un nuevo hallazgo obliga a la inspectora a regresar para enfrentarse de nuevo a la organización criminal que destruyó su vida, mientras el equipo continúa la búsqueda de Rocío Narváez, conocida como “La Madre”.
