Al juzgado

Laura Cuevas desvela el grave problema legal con un exseguidor que podría llevarla a prisión

La televisiva asegura que debe pagar más de 5.000 euros tras una denuncia por estafa relacionada con un admirador.

Laura Cuevas

Laura Cuevas / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La colaboradora televisiva Laura Cuevas ha revelado que atraviesa un delicado momento judicial que incluso podría acabar con ella en prisión. La hija del mayoral de Cantora explicó su situación en el programa 'El tiempo justo', donde relató el conflicto que mantiene con un antiguo seguidor que conoció durante su paso por 'GH VIP'.

Según contó la propia Cuevas, todo comenzó cuando este admirador empezó a enviarle regalos mientras ella participaba en televisión: “Empezó a mandarme flores a Telecinco, a mandarme de todo”. Con el tiempo, el seguidor llegó incluso a ofrecerle dinero, una ayuda económica que finalmente aceptó.

La relación entre ambos cambió cuando el hombre entendió que no iba a existir ningún tipo de relación sentimental. En ese momento, decidió reclamar el dinero que le había dado y la denunció por una supuesta estafa: “Antes de exponerme a perderlo, fui yo la que se autoinculpó, la que llegó a un acuerdo antes del juicio”.

El colaborador Miguel Frigenti aportó más detalles sobre el caso durante el programa. Según relató, a Cuevas se le asignó un abogado de oficio que le recomendó reconocer los hechos y pactar una compensación económica con el denunciante, a pesar de que tenía las de ganar en el juicio. Como resultado de ese acuerdo judicial, la televisiva debe pagar algo más de 5.000 euros a su exseguidor. Sin embargo, el plazo para saldar esa deuda estaría a punto de cumplirse, lo que complica su situación.

Noticias relacionadas

La propia Cuevas reconoció que, si no consigue abonar la cantidad exigida, podría enfrentarse a una pena de cárcel: “Él me pedía dos años y medio, pero tenía que hacerlo solo seis meses”, explicó sobre la posible condena que podría recaer sobre ella si no logra pagar a tiempo.

