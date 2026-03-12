'El Hormiguero'
Malú interrumpió por sorpresa 'El Hormiguero' para contar cómo está siendo su residencia de conciertos en Las Ventas
La cantante no estaba invitada al programa, pero apareció por sorpresa para valorar el ecuador de sus siete conciertos en la capital
La misma noche en la que Laura Pausini puso patas arriba 'La revuelta', 'El Hormiguero' sorprendió con Malú en su plató, a pesar de no estar en la lista de invitadas. El programa de Pablo Motos contó con la visita de las protagonistas de la serie 'Esa noche', Paula Usero, Clara Valle y Claudia Salas, pero la cantante irrumpió en el programa.
Tras entrar al plató y saludar a Pablo Motos y a las actrices, la veterana coach de 'La Voz' valoró cómo está yendo su residencia de conciertos en Las Ventas: "Nos quedan tres. Seguimos mañana, pasado y el domingo", comentó la artista que añadió estar "muy feliz".
Pablo Motos le preguntó si es un concierto más pequeño: "Yo es que no hago nada chiquitito. A mí me gusta mucho hacer show con luces. Me gusta que el escenario sea dinámico y hay mucho rock and roll", aclaró la cantante.
"Yo invierto mucho en show porque me gusta", dijo Malú explicando que prioriza el espectáculo antes que grandes beneficios: "Cualquiera que haya venido a un concierto mío sabe que sales con epilepsia. Llevamos 200 focos ahora mismo".
"La he enredado", reconoció Motos tras la breve explicación de la artista, que confirmó que quedaban muy pocas entradas para el show de mañana.
