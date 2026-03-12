Esther Palomera y Ketty Garat chocan en ‘El programa de Ana Rosa’ tras el rifirrafe político en Madrid y se acusan de manipulación

El análisis político en 'El programa de Ana Rosa' terminó derivando en un fuerte enfrentamiento entre Esther Palomera y Ketty Garat. Todo comenzó mientras comentaban el choque parlamentario entre Isabel Díaz Ayuso y la portavoz socialista María del Mar Espinar en la Asamblea de Madrid.

Palomera fue la primera en pronunciarse y criticó el tono del debate político: “Creo que las sesiones de control en la Asamblea de Madrid son un bochorno absoluto”. La periodista añadió: “A Ayuso y sus formas no se les puede combatir con las mismas armas, es decir, con el insulto, la mala educación o la chabacanería”, en referencia a la estrategia de la oposición.

La réplica llegó de la mano de Garat, que cuestionó ese enfoque y pidió aplicar el mismo criterio a todos los políticos: “Yo no he oído nunca a Ayuso insultar con nombres y apellidos a un periodista como sí que lo hace el ministro Óscar Puente”, defendiendo que las críticas deberían repartirse por igual.

El momento más tenso se produjo cuando el debate se volvió personal. Palomera acusó directamente a su compañera: “No manipules mis palabras… que tú manipulas habitualmente”. Garat reaccionó indignada y exigió una rectificación inmediata: “¿Cómo que manipulo habitualmente? Espero que te retractes de algo tan grave como decir que un periodista manipula sus informaciones”, respondió, en un rifirrafe que terminó marcando la tertulia.

Palomera, sin retractarse, se reafirmó en sus palabras hacia su compañera de mesa: "Mis palabras no las manipules. Lo que yo digo, lo digo yo. No lo dices tú ni lo interpretas tú. Manipulas", afirmando que el público sacaría sus propias conclusiones.