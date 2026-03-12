La doble de Amaia Montero sorprende con un nuevo paso en su carrera: quiere ir al 'Benidorm Fest'

En el universo de las orquestas y conciertos de verano, los grupos tributo se han convertido en un fenómeno cada vez más popular. Entre ellos destaca La Otra Oreja, una banda que revive el repertorio de La Oreja de Van Gogh y que tiene una particularidad: su vocalista, Laura Batiste, es conocida por su enorme parecido físico y vocal con Amaia Montero.

Batiste habló de esta curiosa coincidencia en el programa 'El recreo', donde explicó que empezó a escuchar comentarios sobre su parecido cuando aún era adolescente: “Con 14 años ya me decían que me parecía a Amaia, pero no empecé a cantar hasta la universidad, con 19 años. Ahí sí me di cuenta de que mi timbre era algo parecido, pero no la imitaba”.

A pesar de su caracterización como Montero, el tributo recorre todas las etapas de la banda, incluida la liderada por Leire Martínez: “A mí me hubiera gustado verlas a las dos en un escenario. Son las dos queridas, las dos lo hacen bien”, comentó, dejando claro que admira a ambas cantantes.

Con más de 60 conciertos cerrados para 2026, Batiste vive uno de sus mejores momentos profesionales. Sin embargo, también tiene claro que quiere dar un paso más allá del tributo y probar suerte con su propio proyecto musical. De hecho, la artista anunció su intención de presentarse al 'Benidorm Fest' en 2027 con canciones propias: “Quiero que me conozcan como Laura y no solo como el personaje de Amaia. Soy compositora y quiero que la gente se sorprenda con mi voz”, aseguró, dejando claro que busca consolidarse como artista con identidad propia.