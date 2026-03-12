Cuatro pone fecha de estreno a ‘Ex. La vida después’ con Ana Milán y la esperada entrevista a Rosalía

'Ex. La vida después' ya tiene fecha de estreno en Mediaset. El nuevo formato aterrizará en Cuatro el miércoles 18 de marzo a las 23:00 horas, con Ana Milán al frente de un espacio de entrevistas que pretende mostrar la cara menos conocida de figuras públicas que un día estuvieron en el centro de la atención mediática, siguiendo el espíritu del ya mítico programa 'Viajando con Chester'.

El programa arrancará con una invitada de primer nivel: Rosalía. La artista catalana inaugurará el formato en una conversación en la que, según avanza la cadena, se mostrará de una forma poco habitual en televisión, dando el pistoletazo de salida a esta nueva apuesta del canal.

El formato parte de una idea sencilla inspirada en el significado del prefijo “ex”, definido por la RAE como “lo que fue y ha dejado de ser”. A partir de esa premisa, el programa reunirá a personajes que vivieron etapas de enorme exposición pública y que ahora reflexionan sobre cómo cambió su vida cuando los focos se apagaron. Las conversaciones se desarrollarán además en lugares con valor simbólico, vinculados de algún modo al pasado de cada invitado.

Tras el estreno con Rosalía, el programa contará con otros invitados conocidos del panorama mediático español, entre ellos Juanjo Ballesta, Tamara Falcó, Andy Morales, Juan y Medio, Toñi Moreno, Rafa Sánchez y José Carlos Montoya.