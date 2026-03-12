Benita emociona en ‘Top Chef’ al recordar su infancia antes de su transición: “Han pasado 61 años hasta que me han dado la libertad”

La quinta gala de 'Top Chef: Dulces y famosos' no solo supuso un giro en la competición con la entrada de nuevos concursantes, sino también uno de los momentos más emotivos de la edición. Tras superar el proceso de selección junto a Nicolás Coronado, la recién incorporada Benita protagonizó una escena cargada de emoción al enfrentarse a una fotografía de su infancia durante la primera prueba de la noche.

En la imagen aparecía durante su primera comunión, vestida de marinero, algo que despertó un fuerte recuerdo personal: “Ustedes veis ahí un chico vestido de marinero. Yo veo a Benita ahí dentro con un traje que no quiere”, confesó entre lágrimas. La televisiva recordó que ya entonces sentía que no encajaba con el papel que le tocaba representar: “Yo quería de monja, no de marinero”.

Durante la gala, Benita reflexionó sobre el largo camino que ha recorrido hasta vivir plenamente su identidad: “Yo he vivido en libertad condicional”, explicó ante las cámaras, recordando su adolescencia y su etapa en el mundo del transformismo. “Han pasado 61 años hasta que me han dado la libertad”, añadió emocionada al hablar de su reciente proceso de transición.

El momento culminó cuando el programa le preguntó qué le diría hoy a aquella niña de la fotografía: “Que lo hizo bien, que soportó llevar el peso de Joaquín muchos años”, respondió entre lágrimas. La concursante aprovechó además para enviar un mensaje de apoyo a quienes puedan sentirse identificados con su historia: “A los que hagan la comunión de marinero, que sepan que si en su interior va Benita, que sean Benita”.