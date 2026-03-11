Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actrices vs influencers

Victoria Vera recula tras su dardo a María Pombo con un comunicado en el que matiza sus palabras y aclara qué entiende por “influencia”

La intérprete publica un comunicado para explicar sus polémicas declaraciones sobre la influencer y asegura que su crítica iba dirigida al concepto actual de influencia, no a la persona

María Pombo / Victoria Vera

María Pombo / Victoria Vera

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
La polémica entre actrices e influencers sigue in crescendo después de que Victoria Vera cargara contra María Pombo. Pero, tras el revuelo generado en redes y medios, la actriz ha decidido dar marcha atrás parcialmente y explicar mejor qué quiso decir con sus comentarios.

Todo empezó durante su paso por el Festival de Málaga, donde la intérprete fue preguntada por la presencia de creadores de contenido en eventos relacionados con el cine. En ese contexto, lanzó una frase que rápidamente se viralizó. Cuando los periodistas le mencionaron a Pombo, respondió con sarcasmo: “¿Quién es María Pombo? ¿La que lee? ¡Dios mío, qué tristeza!”.

Tras la repercusión mediática, Victoria Vera ha querido matizar a través de su oficina de representación, el sentido de sus declaraciones mediante un comunicado. En él asegura que no pretendía atacar personalmente a María Pombo, sino reflexionar sobre cómo ha cambiado el concepto de influencia con el paso del tiempo.

La actriz explica que, para ella, ser influyente tiene que ver con el impacto cultural y social que una figura puede generar, algo que históricamente —según su punto de vista— se asociaba más a artistas, intelectuales o referentes culturales.

Con este mensaje, Vera intenta rebajar la tensión y contextualizar su crítica, que iba dirigida más al fenómeno mediático que a una persona concreta.

Comunicado de la oficina de representación de Victoria Vera

Comunicado de la oficina de representación de Victoria Vera / Instagram

