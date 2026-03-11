'Ley influencer'
Susana Molina, ex de 'La isla de las tentaciones', en el foco por la 'Ley Influencer': "Tengo muchas opiniones que no puedo dar"
La exparticipante de reality se enfrenta a un aviso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por presunto incumplimiento de la normativa publicitaria en redes sociales, y lo ha mostrado públicamente con su característico tono irónico.
La creadora de contenido Susana Molina, conocida por sus apariciones en programas como 'La isla de las tentaciones', publicó varios stories en su perfil de Instagram enseñando un documento recibido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por presunto incumplimiento de la normativa publicitaria en redes sociales.
En uno de los vídeos, Susana lamenta de forma jocosa la situación mientras enseña la carta: “Esta soy yo y esto es la palabra publi y esto es una carta de consumo”, al tiempo que deja claro que el aviso proviene de la CNMC, entidad encargada de vigilar que se cumplan las normas en publicidad digital.
Molina explicó que la notificación estaría relacionada con una publicación antigua en la que, según parece, no habría identificado correctamente el contenido como publicidad según los requisitos de la ‘Ley Influencer’. “Ya sé que se pone en el copy y al principio, pero esta publicación es de hace muchos meses y tengo muchas opiniones que no puedo dar por aquí”, afirmó la influencer.
Lejos de alarmarse, la creadora ha anunciado que dará más explicaciones en un vídeo más largo en su canal de YouTube, que ha titulado humorísticamente Capítulo 1: Cárcel, donde promete detallar con humor y contexto todo lo ocurrido tras recibir el aviso legal.
