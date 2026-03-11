Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera con claridad mientras el 'The Floor' de Chenoa baja dos puntos en La 1

La noche del martes volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' se impuso con claridad al firmar un 15,8% de cuota de pantalla y 929.000 espectadores de media, liderando su franja de emisión frente a sus principales competidores.

En Antena 3, el nuevo episodio de 'En tierra lejana' se mantuvo como una de las principales alternativas de la noche al registrar un 12,3% de share y reunir a 851.000 espectadores de media. Mientras, en La 1, 'The Floor' bajó hasta el 10,2% de cuota de pantalla y congregó a 795.000 espectadores, perdiendo 1,9 puntos respecto a la emisión anterior.

En los canales secundarios, 'Código 10', en Cuatro, anotó un 7% de cuota de pantalla y 402.000 espectadores. Por su parte, 'Apatrullando', en laSexta, registró un 3,9% de share y una media de 337.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' fue la opción más vista de la franja en Antena 3. La visita de Luis Fonsi reunió a 1.658.000 espectadores y firmó un 12,7% de share, mientras que en La 1, 'La Revuelta' obtuvo un 9,3% de cuota y 1.215.000 espectadores.

Telecinco se apunta un 8,9% de cuota y 1.168.000 espectadores gracias a 'First dates', a la vez que Cuatro y su 'Horizonte' reunió a 900.000 espectadores y firmó un 6,9% de share.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.215.000 (9,3%)

The Floor: 795.000 (10,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.658.000 (12,7%)

En tierra lejana: 851.000 (12,3%)

Telecinco

First dates: 1.168.000 (8,9%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 929.000 (15,8%)

laSexta

El intermedio: 819.000 (6,2%)

Apatrullando: 337.000 (3,9%)

Cuatro

First dates: 605.000 (4,7%)

Horizonte: 900.000 (6,9%)

Código 10: 402.000 (7%)

La 2

Cifras y letras: 699.000 (5,1%)

Documaster: 123.000 (1,2%)

LATE NIGHT

La 1

The Floor: 172.000 (4,8%)

The Floor: 124.000 (7,2%)

Antena 3

En tierra lejana: 194.000 (6,8%)

laSexta

Apatrullando: 202.000 (4,3%)

Apatrullando: 92.000 (3,8%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 54.000 (3,1%)

La 2

Dando form a la mujer: 65.000 (1,3%)

Cine “Leonora Carrington y el juego surrealista”: 26.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 891.000 (10,6%)

Valle Salvaje: 799.000 (10,6%)

La Promesa: 897.000 (11,6%)

Malas lenguas: 997.000 (11%)

Aquí la Tierra: 1.297.000 (12,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.203.000 (13,6%)

Y ahora, Sonsoles: 773.000 (9,8%)

Pasapalabra: 1.948.000 (18,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 663.000 (8,1%)

El diario de Jorge: 752.000 (9,5%)

¡Allá tú!: 1.007.000 (9,9%)

laSexta

Zapeando: 503.000 (5,8%)

Más vale tarde: 497.000 (6,4%)

laSexta clave: 492.000 (4%)

Cuatro

Todo es mentira: 679.000 (8,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 484.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: 632.000 (6,8%)

Grandes documentales: 285.000 (3,5%)

Malas lenguas: 555.000 (7,3%)

Sukha: 157.000 (1,7%)

En primicia: 243.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 453.000 (21,3%)

Mañaneros 360: 562.000 (16,8%)

Mañaneros 360: 957.000 (11,2%)

Antena 3

Espejo público: 351.000 (12,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 794.000 (15,4%)

La ruleta de la suerte: 1.630.000 (20,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 158.000 (8,2%)

El programa de AR: 272.000 (10,9%)

Vamos a ver: 340.000 (8,8%)

El precio justo: 720.000 (9,7%)

laSexta

Aruser@s: 355.000 (15%)

Al rojo vivo: 407.000 (10,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 7.000 (0,4%)

Alerta cobra: 29.000 (1,4%)

Alerta cobra: 60.000 (2,5%)

En boca de todos: 243.000 (7,2%)

La 2

Arqueomanía: 11.000 (0,8%)

Érase una vez en Tsavo: 27.000 (1,4%)

Agrosfera: 23.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 20.000 (0,9%)

La aventura del saber: 27.000 (1,1%)

Baserri gourmet: 28.000 (1%)

El western de La 2 “Johnny, el vengador”: 74.000 (2,2%)

El cazador: 98.000 (1,5%)

El cazador: 214.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.252.000 (23%)

Telediario 1: 1.57.000 (15,9%)

laSexta Noticias 14h: 874.000 (10%)

Informativos Telecinco 15h: 906.000 (9,3%)

Noticias Cuatro 1: 624.000 (8,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.216.000 (17,6%)

Telediario 2: 1.416.000 (11,3%)

laSexta Noticias 20h: 824.000 (8,3%)

Informativos Telecinco 21h: 915.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 516.000 (5,2%)

Matinal

Telediario matinal: 167.000 (19%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 271.000 (14,4%)

El Matinal (Telecinco): 114.000 (9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,6%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,3%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,5%), La 2 (3,2%).